香港電台第五台《是日快樂》與聽眾一起尋找快樂(第27回)

快樂秘 笈 (121) ：去未去過的地方旅行 法國著名小說家卡繆曾說：「旅行幫助我們找回自己。」 去未去過的地方觀光，就像是開啟了一扇通往未知世界的門，是一場激動人心的冒險。品嚐當地獨特美食、欣賞藝術與建築、嘗試學習新的語言、風俗、習慣，與本地人交談，感受地道文化。一切的體驗、挑戰和困難都將化為精神食糧滋養心靈，浸淫在異國他鄉，令人更珍惜旅程中寶貴的一分一秒。 旅行完結，飛機即將降落，望向窗外，雲層之下是自己最熟悉景象。回到家鄉，總是會百感交集。體驗了別國的文化生活，與自己身處的環境有相似之處，也有截然不同的地方。種種思考與感嘆，以及對下一次旅行的期待與興奮，成為努力生活、感受當下的動力，同時可以悟出屬於自己的幸福。

快樂秘笈 (122) ：欣賞下雨天的美態 天氣的好壞能夠影響人的心情，當窗外傾盆大雨，四周瀰漫着潮濕且使人窒息的空氣時，難免令人無精打采。但只要換個角度看，會發現下雨天有着獨特的美態。 雨水滴在地上、打在玻璃上的滴滴答答聲，風吹樹搖沙沙作響，忽然間雷鳴電閃，猶如一場大自然的合奏。樹木經過雨水的洗滌，洗走樹葉上的塵埃，一切煥然一新。雨水落在城市之中，化作一面鏡，倒影着五光十色的霓虹燈，構造出夢幻的景色。 雨後放晴，城市中的乾燥浮塵被沖刷掉，空氣變得輕盈，草叢中一片蛙叫蟬鳴，萬物回歸平靜，安詳且美好。

快樂秘笈 ( 123 ) ：快樂工作 工作，佔據了人生約三分一的時間，直接聯繫著我們的幸福感與快樂程度。人們通常會將工作與不快樂掛鉤，於是便出現「周一症候群」、藍色星期一(Blue Monday)和快樂周五(Happy Friday)等等的說法，甚至酒吧和餐廳會提供歡樂時光(Happy Hour)的減價時段給勞累一天的人們放鬆心情。 哈佛大學一個研究指出，那些很少人際互動，且不與同事建立有意義關係的孤獨工作，恰好就是最不快樂的工作。更快樂、更健康、更長壽的秘密，不是金錢、職場上的成功，而是積極的人際關係。也就是說，與人的聯繫越緊密，就越會對工作感到滿意，也會做得更好，從而獲得意義、感覺更快樂。

快樂秘笈 ( 124 ) ：觀光一個小島 今日，我們不如隨意的坐上一架船，去觀光一個小島？ 微風輕輕吹過，帶著陽光的溫暖，我們踏上了通往一個寧靜小島的船隻。船在湛藍的海面上徐徐前行，眼前的景色漸漸展開，如同一幅令人心醉神迷的風景畫。 小島，被湛藍的海水環繞，散發著一種獨特的魅力。登上島嶼，我沿著狹窄的小徑往前行，彷彿穿越到一個隱世的地方，隨時發現奇妙的驚喜。 我們或許會來到一個沙灘、一間小店、一間餐廳，甚至可能走到一個瀑布。我們就這樣在小島上散步，直至夕陽。我們看著夕陽染紅天空，眺望著遠方的海洋。在這片寧靜的角落，我們找到了內心深處的平靜，然後帶著這份平靜，坐上最後一班回程的船，回到繁忙的都市。 這一趟平靜的關鍵，在於不要前往早已充滿了旅客的著名島嶼。