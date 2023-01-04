香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第5回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
快樂秘笈(二十一)：學習不要借口為他人著想，而將自己的想法強加於他人
《被討厭的勇氣》作者阿爾弗雷德．阿德勒(Alfred Adler)認為世界上所有的煩惱皆來自於人際關係，而他特別提到：他人的責任，是他人的人生課題，我們應該相信他人，而不應隨便插手他人的人生。
當你想介入他人的人生時，便會干涉別人的決定、侵犯隱私、要求對方付出、期待對方的回報等等。以上所有的行為，除了造成他人的壓力，同時也會造成你自己的焦慮。更可怕的是，這是一種不能解決的焦慮，試問他人的人生，又怎可能滿足你的要求呢？
快樂秘笈(二十二)：感受太陽的溫暖
幸福來自於細節，有些看似理所當然的東西，直到消失了，我們才會留意到它的美好，例如陽光。當你有機會在日照時間極短的地方生活，便會知道陽光充沛是一件多麼幸福的事。
陽光，除了可以讓我們獲得維他命D，幫助鈣質吸收、預防骨質疏鬆之外，其紫外線可以增加我們的血清素(Serotonin)。奧地利維也納醫學大學的一項研究發現，曬較少陽光的受試者，他們的血清素和受體結合少了2至3成。你問，血清素如何重要呢？不可不知，血清素是一種神經傳遞物質，它會帶來愉悅感和幸福感。
快樂秘笈(二十三)：冬天穿厚襪子
襪可以保護腳不被鞋子和地面擦傷，又可以保暖、裝飾。當穿襪子成為例行公事，我們便忽然了這個每天都在付出的小東西之珍貴。
襪可以有不同的質感，襪子洗後烘乾的柔軟，或是太陽暴曬後的堅硬，而不同質料的觸感亦都不一樣，棉質、尼龍、羊毛，還有珊瑚絨，各自有著獨有的柔軟、平整、軟綿。
在寒冷的冬天，穿上一雙既溫暖又舒適的軟毛絨襪子，享受包覆著腳的安全感，實在是一種原始的快樂。
快樂秘笈(二十四)：重新發現身邊人的一件美好事
生活在香港這個華燈璀璨、車水馬龍的城市，所有事情都在急速運轉，轉得人容易忽視身邊人的美好。
身邊人的美好，可能是降溫時爸爸的一句關心、加班後媽媽辛苦準備的熱飯菜、不愉快爭吵時另一半的讓步，也可能是我們回家時見到貓咪坐在門口的等待。
幸福是生活中點滴溫暖的小事。我們總是在想生活還有什麼不滿意的地方，卻很少花時間去想生活已經有多少幸福。美好，可以近在咫尺，也可以十分遙遠，差別是我們願不願意張開眼睛細看。
快樂秘笈(二十五)：看星
你有多久沒有抬頭望向星空呢？
星星與我們的距離，可以用光年來計量。光年，即是光在一年中經過的距離，而一光年大約有九萬億公里。
當星星的光傳到來地球，可能已經不知道經過了多少年的時間。晚上的天空佈滿繁星，當我們看到天上一閃一閃的星星時，它們有些早已不再存在。
星星，既存在，又消失，就是一種浪漫。我們會因為浪漫而感動，也會因為宇宙的宏大而感動。因此，我們都愛看星。
有時星星，離我相對的近，例如仙女座星系(Andromeda galaxy)和麥哲倫星雲(Magellanic Clouds)，即使沒有望遠鏡，我們也能以肉眼看到。美麗，有時就是抬頭可見。