香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第5回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈 收聽節目：https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=2103

快樂秘 笈 ( 二十一 ) ：學習不要借口為他人著想，而將自己的想法強加於他人 《被討厭的勇氣》作者阿爾弗雷德．阿德勒(Alfred Adler)認為世界上所有的煩惱皆來自於人際關係，而他特別提到：他人的責任，是他人的人生課題，我們應該相信他人，而不應隨便插手他人的人生。 當你想介入他人的人生時，便會干涉別人的決定、侵犯隱私、要求對方付出、期待對方的回報等等。以上所有的行為，除了造成他人的壓力，同時也會造成你自己的焦慮。更可怕的是，這是一種不能解決的焦慮，試問他人的人生，又怎可能滿足你的要求呢？

Alfred Adler的著作《被討厭的勇氣》。

快樂秘笈 ( 二十二 ) ：感受太陽的溫暖 幸福來自於細節，有些看似理所當然的東西，直到消失了，我們才會留意到它的美好，例如陽光。當你有機會在日照時間極短的地方生活，便會知道陽光充沛是一件多麼幸福的事。 陽光，除了可以讓我們獲得維他命D，幫助鈣質吸收、預防骨質疏鬆之外，其紫外線可以增加我們的血清素(Serotonin)。奧地利維也納醫學大學的一項研究發現，曬較少陽光的受試者，他們的血清素和受體結合少了2至3成。你問，血清素如何重要呢？不可不知，血清素是一種神經傳遞物質，它會帶來愉悅感和幸福感。 快樂秘笈 ( 二十三 ) ：冬天穿厚襪子 襪可以保護腳不被鞋子和地面擦傷，又可以保暖、裝飾。當穿襪子成為例行公事，我們便忽然了這個每天都在付出的小東西之珍貴。 襪可以有不同的質感，襪子洗後烘乾的柔軟，或是太陽暴曬後的堅硬，而不同質料的觸感亦都不一樣，棉質、尼龍、羊毛，還有珊瑚絨，各自有著獨有的柔軟、平整、軟綿。 在寒冷的冬天，穿上一雙既溫暖又舒適的軟毛絨襪子，享受包覆著腳的安全感，實在是一種原始的快樂。