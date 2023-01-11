香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第6回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
快樂秘笈(二十六)分辨一棵野草
野草，無處不在。我們可以在路邊看到野草，在花槽看到野草，也可以在田裡或家中盆栽看到野草。但，這麼多的野草，各有特色，有一些長有小花，有一些像蒲公英，又有一些紅紅紫紫，我們何以一概而論，稱之謂「野草」？
野草，彷彿是一種無名無姓的生命力，哪怕沒有多少人認識，沒有多少人能說出它們的稱呼，它們也會努力生存，在縫隙求存，在絕處逢生。
其實，各種野草，有名有姓，各有不同，你在北角見到野草，不等於可以在元朗找到。各種野草，只要我們細心留意，也可以是值得觀賞的植物。
快樂秘笈(二十七)煩惱時飲一杯水
我們都知道喝水重要，但究竟有多重要呢？人體有百份之六十至八十是水分，而大腦更有百份之七十五是水。研究指出，水在預防和控制焦慮問題上，發揮一定的正面作用。當我們脫水時，大腦會變慢，甚至無法正常運轉，同時亦會干擾能夠調節情緒的血清素量，從而更容易產生憤怒、敵意、困惑、緊張、疲勞等情緒和感覺。
實驗證明，當人增加喝水量時，他們會感到鎮靜，以至積極的情緒。相反，當飲水量下降時，人會開始感到不安及緊張。研究同時發現，每天喝5杯或更多水的人，患抑鬱症和焦慮症的風險較低。相比之下，每日喝少於兩杯水，患情緒問題的風險會增加一倍。
快樂秘笈(二十八)：買一件小玩具
我們以為小孩才玩玩具，事實上，大人都需要玩玩具。有一句英語俗話，說：「只工作不玩耍，聰明的人也變傻(All work and no play makes Jack a dull boy)。」
的確，玩樂的反義詞不是工作，而是憂鬱，只顧工作，而不懂得玩樂，便會令人憂鬱，而玩具，便是我們的玩樂的工具。小玩具，例如模型、砌圖，可以令我們無趣、無聊、無味的生活，多了一點純粹的快樂。
美國紐約大學理工學院的一項研究便指出，玩弄小玩具可以幫助人緩解壓力、提高工作效率，甚至能夠增強記憶力，而玩「壓力玩具」，即那些可以搓圓撳扁的橡皮，更可以教人集中精神。
快樂秘笈(二十九)：熨平一件皺了的衣服
在燙衣服的過程中，我們可以體驗到不同的快樂。燙衣服時，我們可以選擇同步進行其他放鬆的活動，例如聽歌、看電影，也可以選擇在一個安靜的環境，單純地、專心地燙衣服。
看著一件充滿皺摺的衣服，在蒸汽的輕撫下漸漸平整，衣物纖維不再咆哮，變得煥然一新，我們的心情也會變得明亮。這感覺就像我們將一堆模糊碎片的隨筆，整理成一篇完整清晰的文章後，所獲得的滿足感、幸福感、成就感。
最後，當我們穿上自己燙好的衣服，那一份潔淨，那一份整齊，實在叫人身心舒暢。
快樂秘笈(三十)：真心說一聲「謝謝」
人類有不少自相矛盾的怪現象，例如我們從來不會因為別人對自己說了多謝而感到不悅，卻會因為內心的小劇場，例如，以為對方可以在沒有聽到「多謝」的情況下，感覺到我方的謝意，又或者怕自己說了太多的「多謝」，而不敢將「多謝」說出去。
刊登在《心理科學(Psychological Science)》期刊的一項研究便指出，人們往往過度低估表達感謝的力量，又或錯誤認為對方會覺得奇怪與不自在，而不敢表示謝意。
其實，說多謝，真的是多多益善。史丹佛大學教授艾瑪．塞柏拉(Emma Seppälä)便說，相對於物質帶來的短暫快樂，「感謝」帶來的正面情緒，是一種雙方的、可以持續很久的幸福感。