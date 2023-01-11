香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第6回)

快樂秘 笈 ( 二 十六 ) 分辨一棵野草 野草，無處不在。我們可以在路邊看到野草，在花槽看到野草，也可以在田裡或家中盆栽看到野草。但，這麼多的野草，各有特色，有一些長有小花，有一些像蒲公英，又有一些紅紅紫紫，我們何以一概而論，稱之謂「野草」？ 野草，彷彿是一種無名無姓的生命力，哪怕沒有多少人認識，沒有多少人能說出它們的稱呼，它們也會努力生存，在縫隙求存，在絕處逢生。 其實，各種野草，有名有姓，各有不同，你在北角見到野草，不等於可以在元朗找到。各種野草，只要我們細心留意，也可以是值得觀賞的植物。

快 樂秘笈 ( 二 十七 ) 煩惱時飲一杯水 我們都知道喝水重要，但究竟有多重要呢？人體有百份之六十至八十是水分，而大腦更有百份之七十五是水。研究指出，水在預防和控制焦慮問題上，發揮一定的正面作用。當我們脫水時，大腦會變慢，甚至無法正常運轉，同時亦會干擾能夠調節情緒的血清素量，從而更容易產生憤怒、敵意、困惑、緊張、疲勞等情緒和感覺。 實驗證明，當人增加喝水量時，他們會感到鎮靜，以至積極的情緒。相反，當飲水量下降時，人會開始感到不安及緊張。研究同時發現，每天喝5杯或更多水的人，患抑鬱症和焦慮症的風險較低。相比之下，每日喝少於兩杯水，患情緒問題的風險會增加一倍。

快樂秘笈 ( 二十八 ) ：買一件小玩具 我們以為小孩才玩玩具，事實上，大人都需要玩玩具。有一句英語俗話，說：「只工作不玩耍，聰明的人也變傻(All work and no play makes Jack a dull boy)。」 的確，玩樂的反義詞不是工作，而是憂鬱，只顧工作，而不懂得玩樂，便會令人憂鬱，而玩具，便是我們的玩樂的工具。小玩具，例如模型、砌圖，可以令我們無趣、無聊、無味的生活，多了一點純粹的快樂。 美國紐約大學理工學院的一項研究便指出，玩弄小玩具可以幫助人緩解壓力、提高工作效率，甚至能夠增強記憶力，而玩「壓力玩具」，即那些可以搓圓撳扁的橡皮，更可以教人集中精神。

快樂秘笈 ( 二十九 ) ：熨平一件皺了的衣服 在燙衣服的過程中，我們可以體驗到不同的快樂。燙衣服時，我們可以選擇同步進行其他放鬆的活動，例如聽歌、看電影，也可以選擇在一個安靜的環境，單純地、專心地燙衣服。 看著一件充滿皺摺的衣服，在蒸汽的輕撫下漸漸平整，衣物纖維不再咆哮，變得煥然一新，我們的心情也會變得明亮。這感覺就像我們將一堆模糊碎片的隨筆，整理成一篇完整清晰的文章後，所獲得的滿足感、幸福感、成就感。 最後，當我們穿上自己燙好的衣服，那一份潔淨，那一份整齊，實在叫人身心舒暢。