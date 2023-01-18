香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第7回)

快樂秘 笈( 三十一 ) ：看雲 天空永恆在變，雲則不斷聚散，形成各式各樣的形態，形態可以無限，但雲的類別始終有根有據。科學家依照雲的大小、外表、形狀、結構和紋理質感、亮度、透明度、顏色、降雨、雲底高度、垂直厚度，等等來鑑定和分類林林總總的雲，於是有了所謂積雲狀(cumuliform)、層狀(stratiform)，以及卷雲狀(cirriform)等等分類。 然而，無論是哪一種雲，只要我們願意放鬆心情去細看，往往都會叫人看得出神，看到這一邊的雲像天使，又會見到那一邊的雲像小狗。在此，人便會自自然然的輕鬆起來。

快樂秘笈( 三十二 ) ：坦誠道歉 我們在日常生活中，常把「唔好意思」掛在嘴邊，像一句無關痛癢的說話。但到了真的做錯事、要真誠道歉的時候，卻又感到卻步。一句「對不起」困在嘴裏，遲遲說不出來。 不認錯，可能是人類的天性，當中牽涉自尊，以及不想承擔責任的心理。「道歉」這個行為，讓人容易聯想到丟臉、羞愧、過失、責怪，彷彿道歉就是輸家，就是處於下風。 但大家有所不知，道歉是有正面的力量。在《道歉的力量》一書，作者亞倫．拉扎爾指出，「道歉」是關係中的連結與修補。當人以最真誠的言語敞開心胸，便可以令道歉轉化為真正的力量，而不只是一個隻字片語。因此，覺得自己做錯時，不妨坦誠道歉，避免令人遺憾的後果。

快樂秘笈( 三十三 ) ：承認自己「不知道」/ 不要不懂裝懂 人世間，最難說出口的三個字是甚麼呢？各位可能會以為這三個字是「我愛你」，但答案好可能是「我不會」。 英國里茲大學(University of Leeds)一項有關發展心理學的研究，便指出：當我們問5到8歲的小朋友一連串問題，會有高達百份之75的人就算不可能知道答案，也會在「是」或「不是」中，隨便選一個回答。 千萬別以為只有小孩不懂事，才會不懂裝懂，研究人員針對成人進行了測試，發現有四分之一的人也是如此，就算不可能知道答案，也會假裝自己懂。 不懂裝懂，可能會辜負別人對你的信任，亦會造成自己不必要的壓力，奉勸大家：可免則免。

快樂秘笈( 三十四 ) ：閱讀6分鐘 喜愛讀書的人，從來不會懷疑閱讀的好處。英國作家毛姆在《讀書隨筆》中說：「各個時代的智者都已發現，獲取知識的快樂是最讓人滿意，也是最為持久的。所以，持續閱讀是非常好的習慣。」 英國蘇塞克斯大學(University of Sussex)於2009年的一項有關神經心理學的研究發現，閱讀可以降低百份之68的壓力值，甚至比聽音樂或散步的效果更好。 看書，不單止可以叫人放鬆，更可以教人發揮想像力。研究指出，我們只需要有6分鐘的閱讀時間，無論是閱讀報紙或書籍，都可使心率減慢、緩解肌肉緊張，對身心健康都有幫助。