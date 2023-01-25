香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第8回)

香港電台第五台節目《是日快樂》逢星期一至五上午10時、下午4時、晚上10時30分播出，由主持米哈每日以1分鐘，與聽眾一起尋找快樂的方法。
快樂秘笈聲音導航及撰文：米哈
快樂秘笈(三十七)：吃飽了，跟店主或主人說一聲：謝謝款待
熟悉日本文化的朋友可能都知道，日本人有一個習慣─—藉在吃飽飯後對招待自己的主人家或店家說一句「謝謝款待」。
這句「謝謝款待」的日文原文，有「馳走」二字，意思是為張羅餐點而「騎著馬東奔西跑」的意思。換言之，這句「謝謝款待」懷著對於準備食材的人的感謝與慰勞之意，表達「謝謝你為我們奔波」的意思。
簡單的一句「謝謝款待」蘊含許多意義：感謝食材的付出、感謝栽種採集的人、感謝製作餐點的人、感謝用餐完為我們收拾的人。這些感謝的心情，濃縮在用餐後的一句說話，提醒我們感恩的心。
如果你認為對陌生人說「謝謝款待」太難為情，你大可以先向準備晚餐的家人說一聲：謝謝你為我們準備了這一頓飯。
快樂秘笈(三十八)：諒解別人的錯誤
人生在世，難免會遇到不順心的事情。有時候別人一句無心說話，就能觸動你繃緊的神經；陌生人不小心的碰撞、踩髒了你新買的鞋，又可能令你一整天都耿耿於懷，不斷回想這件不愉快的小事。
即使能夠「理解」犯錯的原因，有時，我們還是無法「諒解」犯錯的結果，更無法「寬恕」犯錯的人。似乎只要別人犯了錯誤，我們便必須要生氣一般。但是，試問有誰犯錯時，不想得到身邊人的諒解呢？
如果能體察別人的不容易，適當時候給予溫柔與善意，不僅事情有機會順利好轉，正面情緒也會回饋到自己身上。尋找快樂的路徑有很多，但肯定沒有任何一條是從責怪別人開始的。
快樂秘笈(三十九)：寬恕別人
昨日，我們提到要諒解別人的錯誤，今日，我們更進一步，談論如何寬恕別人。美國史丹佛大學有一個名為「寬恕計畫(Forgiveness Projects)」的課程，旨在教導學員如何寬恕別人。
負責「寬恕計畫」的拉斯金(Fred Luskin)教授說，「『寬恕』並不代表你需要原諒某人所做的事情，但你不必恨他。「寬恕」意味著，即使你認為他們做錯了，但你也不必做出敵意反應。」
拉斯金提出了四個寬恕技巧：一，改變對「悲慘遭遇」的看法，不要一直覺得自己很可憐；二，學習如何從經驗中正視和管理自己的壓力；三，學會感恩；四，提醒自己要活在當下。
知易行難，不如我們一齊試下！
快樂秘笈(四十)：深呼吸
美國耶魯大學心理學教授桑托斯(Laurie Santos)曾經指出，讓人心情保持快樂的祕訣，簡單非常，就是「做三個深呼吸」。原來，深呼吸可以提供足夠的氧氣到大腦，刺激副交感神經系統，降低心率與血壓，並且以此抵銷壓力。
如果你察覺到自己心情時常暴躁不已、動輒生氣，那麼建議你可以練習由中大醫院精神科專科醫生林煒提出的「正念練習：三分鐘呼吸空間練習」，以三分鐘時間，一邊深呼吸，一邊感受自己當下的想法，藉著呼吸法結合冥想，試一試逐漸進入安逸的狀態。