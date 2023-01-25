香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂(第8回)

快樂秘 笈 ( 三十六 ) ：嘗試坦誠地說「不」 / 拒絕

你害怕拒絕別人嗎？你害怕對別人說不嗎？「不要」、「不可以」、「不會」等等的字眼，好像充滿了負能量，但原來，只要我們學會了坦誠地說不，拒絕不想要與不必要的要求，我們便能獲得正能量。

人之所以害怕拒絕別人，源於自信心的缺乏，也源於不懂得愛護自己。當我們沒有對我們不想做的事情說不，對我們不懂得處理的事情說不，到頭來就是來者不拒地為了討好他人而屈就自己。

其實，說「不」並不可怕，更重要的是方法。拒絕的學問很高深，但至少，我們要知道這是必須學會的東西，而坦誠地說出自己的想法與困難，是這門學問的第一課。