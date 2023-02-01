香港電台第五台《是日快樂》與聽眾一起尋找快樂(第9回)

快樂秘 笈 ( 四十一 ) ：學習冥想 昨日，我們談到深呼吸，今日我們進一步談論冥想。 早在1975年，醫學博士賀伯．班森(Herbert Benson)便寫下了一本有關冥想的書，名為《放鬆反應》，發現冥想可以令身心達到一個「放鬆反應」，而這個反應影響到身體的變化，例如心跳、血壓、呼吸，甚至是大腦化學物質的分泌，達到一種真正平靜的效果。 最簡單的冥想，可以是「呼吸冥想」，顧名思義，就是將注意力集中在呼氣和吸氣。過程中腦海難免浮現雜念，但只要有意識地專注呼吸，仔細地感受，即可脫離各種騷擾，慢慢放鬆，心境平和。嘗試每日給自己五分鐘的冥想時間吧！ 當然，如果想學習更高層次的冥想，我還是建議大家找專業的老師指導。

快樂秘笈 ( 四十二 ) ：實現一個約定 一個約定，建立在兩個人的信任與共同期待。因此，當我們實現一個約定時，同時展現了一段可以信任的關係，以及帶來了期待成真的滿足感。 在約定時，我們可能想到上次實現約定時的快樂，並憧憬著這一次的約定。這不僅會給我們帶來幸福感與期待，讓人不由自主提前規劃未來，想一想如何實現約定。 這些約定不必是驚天動地的山盟海誓，而可以簡單如約定每個休息日與父母喝一頓早茶、與朋友去一趟公園、與異國他鄉的親人打一通視像電話，又甚至跟自己約定，一個人去看一場期待已久的展覽。 你，會想跟誰，約定做甚麼呢？

快樂秘笈 ( 四十三 ) ：為喜歡自己的人而活著 生活中，我們無可避免遇到不喜歡自己、處處否定自己的人。這些否定，有些是對人，有些是對事；有些是善意，也有些是惡意。但相同的是，人在受到否定時都會不高興，甚至因此而自我懷疑。那麼，我們應該怎麼辦？ 曾獲諾貝爾文學獎的中國作家莫言，在《如何對待不喜歡你的人》一文，寫道：「這個世界，總有你不喜歡的人，也總有人不喜歡你。這都很正常。(……)不喜歡就是不喜歡了，沒有為甚麼。就像一陣風刮過，你要做的是，拍拍身上的灰塵，一轉身沉靜走開。(……)要為喜歡自己的人而活著。這才是最好的態度。不要在不喜歡你的人那裡丟掉了快樂，然後又在喜歡自己的人這裡忘記了快樂。」

快樂秘笈 ( 四十四 ) ：聽一首新歌 你有沒有發現自己的歌單很久沒有加進新歌了？又或者你會不斷重覆聽著年輕時候喜歡的音樂？原來，人類的耳朵都有惰性，隨著年齡漸長，我們的耳朵會偏好聆聽熟悉的聲音與歌曲，但大家不可不知：聽新歌，可以令我們腦袋保持青春，並且可以更快樂。 加拿大麥吉爾大學的心理學研究團隊做了一項實驗，他們讓受試者聽60首過去從未聽過的歌曲，同時以磁力共振掃描他們的大腦。結果顯示，新歌會刺激到大腦內存在的一套「獎賞迴路」，由伏隔核、尾狀核、殼核、丘腦等多個腦區形成，能夠因應新鮮的外界刺激而得到快樂的感覺。