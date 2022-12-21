香港電台第五台《是日快樂》 與聽眾一起尋找快樂

快樂秘 笈 ( 十一 ) ：專心吃飯 一日三餐，是人類填飽肚子的基本，但怎樣可以從進食之中得到更多的幸福感呢？那就是專心一點進食、用心一點吃飯。當你慢下來仔細品嘗食物，讓專注力集中於味覺，你便會發現：原來，這食物的味道是如此這般的味道呢！ 當然，前提是：盡量令自己不要吃到敷衍生產的食物。凡是用心製作的食物，都有我們可以細味出幸福的味道。那可能是廚師炒的一個牛河、媽媽做的蒸蛋、伴侶煮的一碗麵，或者我們自己做的一份三文治。 試一試放下手機進食，專心品嗜食物的味道。

快樂秘笈 ( 十二 ) ：在生活中遇見「老師」 日常生活裡，我們總會遇到很多麻煩的事或人，他可能是一個粗心大意的店員，可能是一個不講道理的同事，又可能是脾氣不好的上司。我們可能因為他們的冒犯，而影響了一整天的情緒。那怎麼辦？ 日本生活學大師松浦彌太郎說：「如果希望今日都能比昨日成長，有所改變，必須向周遭事物學習，而且其中最好的老師，就是人。」帶著這樣的學習心態，不愉快的事情，就成為了一次學習的經驗，也是可以令我們變得更好的收穫。 今日，試一試把日常生活中有機會接觸到的人，都當成自己的老師？試試看，可以學習到甚麼。

快樂秘笈 ( 十三 ) ：跟人分享一件開心事 你有沒有試過在跟朋友分享一個故事時，一邊分享，一邊笑呢？有人說，快樂像擁抱，又像接吻，即我們需要跟人分享，才能享受。 分享是人類關係與文明的基石，也是我們兒時教育的其中一課。父母在我們還未有學懂講話時，便教導我們跟人分享，跟人分享食物、分享玩具，為甚麼？因為分享，讓人類體會跟別人同在、關心別人、社交，以至建立關係的感覺。當人們感受到雙向的關心，就是快樂。 近年，有研究指出，跟人分享開心事，比在記憶中回味或書寫下來，可以帶來更多的喜悅，以及正面情緒。因為別人對我們的開心事之見解，好可能會創造另一個開心的原因，而當我們的開心事促發到別人也一同開心，我們會感到更開心。

快樂秘笈 ( 十四 ) ：送一件小禮物 你喜歡收禮物嗎？我們都喜歡收禮物，都會因為收到禮物而開心，那一份開心除了因為那一個禮物本身，更多時候是來自收到的驚喜，以及那一份禮物所代表的人情。當一個人給我們送上禮物，這代表他的關注，當這一份禮物是千挑萬選而來，這亦代表了對方的用心。 禮物，可以讓我們感受到別人用心的關注。有趣的是，這一份因為重視人與人之間的關係而來的喜悅，是雙向的。當我們認真的選一份禮物，給一個我們真正關心的人，送禮物也是一件樂事。對你來說，那一個人是誰？你又會送他一份怎樣的小禮物呢？