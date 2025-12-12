熱門搜尋:

生活
2025-12-12 14:00:00

香港電車送限量麥兜福袋 以Visa信用卡搭車送親子八達通+透明雨傘+鑰匙圈（附登記連結）

麥兜是不少港人童年回憶。香港電車於12月攜手麥兜推出限量福袋，乘客只須以Visa信用卡支付車資及完成網上登記，即有機會帶走價值過千元的麥兜福袋。福袋包括「麥兜與麥太」親子八達通禮盒、「處處有你　叮叮與你」Moleskine 經典筆記本及「電車日常」磨砂透明雨傘等，麥兜粉絲必搶！

香港電車於12月攜手麥兜推出限量福袋

香港電車於12月攜手麥兜推出限量福袋

1215日至2026118(122428日除外)期間，香港電車推出叮叮麥兜福袋換領活動。乘客只須用Visa卡支付電車車資，並且完成網上登記，即有機會換領價值過千元福袋！

福袋包括：

  1. 「麥兜與麥太」親子八達通禮盒(不含儲值額) (價值HK$ 520)
  2. 「處處有你　叮叮與你」Moleskine 經典筆記本 (價值HK$ 320)
  3. 「麥兜搭叮叮」Moleskine 經典筆記本 (價值HK$ 320)
  4. 「電車日常」磨砂透明雨傘 (價值HK$ 158)
  5. 「麥兜搭叮叮」毛絨玩具 (價值HK$ 128)
  6. 「麥兜搭叮叮」公仔鑰匙圈 (價值HK$ 98)
  7. 「電車日常」布袋 (價值HK$ 68)
「麥兜搭叮叮」公仔鑰匙圈 「處處有你　叮叮與你」Moleskine 經典筆記本 「麥兜與麥太」親子八達通禮盒(不含儲值額) 「電車日常」布袋

禮物換領詳情

地點：旺角西洋菜南街1A百寶利商業大廈1211

日期：20251215日至2026118日（122428日除外）

時間： 3-8pm

登記及換領流程

步驟1）曾以Visa信用卡支付電車車資

步驟2）完成網上登記

步驟3）成功登記者將於7個工作天內收到由「[email protected]」發出的確認電郵，內附獨立換領碼。

步驟4）登記者需親臨指定換領地點，憑換領碼登記。

登記截止： 20251231 

換領截止： 2026118

