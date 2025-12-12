香港電車送限量麥兜福袋 以Visa信用卡搭車送親子八達通+透明雨傘+鑰匙圈（附登記連結）

麥兜是不少港人童年回憶。香港電車於12月攜手麥兜推出限量福袋，乘客只須以Visa信用卡支付車資及完成網上登記，即有機會帶走價值過千元的麥兜福袋。福袋包括「麥兜與麥太」親子八達通禮盒、「處處有你 叮叮與你」Moleskine 經典筆記本及「電車日常」磨砂透明雨傘等，麥兜粉絲必搶！