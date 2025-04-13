香港電車X迪士尼 限定Duffy與好友主題電車遊走港島 送乘車紀念卡+主題印章

想看見Duffy與好友們除了到迪士尼外，現時可於港島找到他們的蹤影！香港電車聯乘香港迪士尼，限時推出Duffy與好友主題「電車全景遊」。粉絲可帶著主題特別版透明珍藏票及自己心愛的毛公仔登上主題電車遊覽港島，製作及收集主題叮叮乘車紀念卡及別注主題印章 ，為春日留下難忘回憶！

限定Duffy與好友主題電車

限定主題電車！ 由即日起至5月7日，香港電車與香港迪士尼打造Duffy與好友主題「電車全景遊」。電車內外滿佈大量主題裝飾，粉絲可帶同心愛的毛公仔登上電車，一邊遊覽港島風景，一邊打卡。電車保留1920年代的典雅設計，配以全新升級的旅客導賞服務，導賞語言由8種增加至16種，涵蓋阿拉伯語、印度語及菲律賓語等，方便旅客了解及認識香港故事。

吸睛紀念卡+主題印章 主題電車新增紀念專區，專區內設Duffy與好友主題叮叮乘車紀念卡和別注主題印章，粉絲可於叮叮上先為紀念卡蓋章，再到香港迪士尼尋找心愛的毛公仔簽名，連結兩段奇妙回憶。車內擺放特色明信片，粉絲不妨即席寫明信片，記錄及分享旅程歡樂回憶，香港電車可免費代為寄出。限量800張、兩款設計的Duffy與好友主題特別版透明珍藏票不容錯過！珍藏票同時屬電車2天通行證，粉絲可隨身攜帶透明珍藏票打卡及乘坐叮叮探索港島。

詳情可瀏覽香港電車。