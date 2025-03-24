香港韓國餐廳推薦｜本家燒鰻魚 醬缸地道醬油蟹 Ssal Bori Ssal豬手聞名

香港有不少美味的韓國菜餐廳，具韓國風味又交通方便的亦不少。今次推介位於尖沙咀的本家韓國料理與Ssal Bori Ssal和佐敦的醬缸韓國料理，每間的口味都特別正宗，在港遊遍韓國！
香港韓國菜｜燒鰻魚：本家韓國料理
大部份港人遊韓國的時候都會吃韓式燒肉，而燒鰻魚其實同屬不少韓國人愛吃的美食，但在香港卻較少見到韓式的烤活鰻，基本上做到如此地道的只有位於尖沙咀的本家韓國料理！新鮮的鰻魚烤熟後，配上薑絲蔥絲醬汁，再以紫蘇葉包裹着，吃法特別地道。除了燒鰻魚外，本家還會有不定期入口的韓牛，脂肪比例恰到好處，而且還會有店員親自幫忙烤肉，再配上泡菜、生菜等一起食用，就像在韓國旅遊一樣！
地址：尖沙咀金馬倫道22-24號東麗中心1樓
香港韓國菜｜醬油蟹：醬缸韓國料理
在香港要吃到韓國的醬油蟹不算容易，而要吃到好吃的醬油蟹更是難上加難，而位於佐敦的醬缸韓國料理就主打醬油蟹，醬汁鮮甜卻不會掩蓋蟹的鮮味，蟹膏香口，肉質肥美，而且新鮮無腥味，再與紫菜拌飯一起拌進蟹殼裏進食，絕對可以重拾在韓國的風味，屬香港數一數二可以encore的醬油蟹餐廳！如果不夠吃的話，還有較少見的醬油蝦，雖然蝦身較小，但配上特製的醬油汁非常惹味，用來拌飯一流！
地址：佐敦柯士甸道118號業廣商業大廈1樓
香港韓國菜｜韓式豬手：Ssal Bori Ssal
港式豬手與韓式豬手並不一樣，所以並非每間韓國餐廳都可以還原韓式豬手的風味，而經常大排長龍的Ssal Bori Ssal就靠還原度極高的韓式豬手而大受歡迎，最值得一題的是其拼盤與韓國相似，可以選擇五花肉和豬手雙拼，一次滿足兩個願望！除了豬手外，它的海鮮薄餅同樣出色，雖然被稱作薄餅，但其實一點也不「薄」，而且特別足料，集齊蝦仁、魷魚、香蔥等各種材料，再配上店內獨有的米酒，完美還原在韓國的風味！