「Merry Balloon Hong Kong」大型IP角色輕氣球巡遊將於12月28日舉行，活動雲集近20個國際及本地人氣IP角色，以不同形式現身香港，包括：海綿寶寶、LuLu豬、姆明、汪汪隊、Peppa Pig等。現在參與AR打卡活動並回答簡單問題，即有機會贏取限定IP角色襟章一套；大會更將公開招募最多150位義工擔當「⁠持球手」，於活動當日帶領氣球巡遊！即睇活動5大亮點！

「Merry Balloon Hong Kong」結合藝術、旅遊及娛樂3大元素，雲集近20個國際及本地人氣IP角色，包括愛心小熊(Care Bears)、CoComelon、加菲貓(Garfield)、香港重機(Hong Kong Machines)、LuLu豬 (LuLu the Piggy) 、奇先生妙小姐 (MR. MEN LITTLE MISS)、M&M’S、MOLLY、姆明(Moomin) 、海洋公園 Panda Friends (Ocean Park Panda Friends)、汪汪隊立大功 (PAW Patrol)、 Peppa Pig、薯蛋頭 (Potato Head)、燦子 (SHO-CHAN) 、海綿寶寶 (SpongeBob SquarePants)及小王子 (The Little Prince) 。

由2025年11月24日起至2026年1月4日親臨指定打卡點，於現場透過手機進入活動網站登記 (www.merryballoon.com.hk)，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。集齊所有AR照片及9枚電子印章後並回答簡單問題，最具創意答案的參加者即有機會贏取「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章一套共15款（共100個得獎名額）。

主辦單位亦與「香港插畫師協會」合作，邀請多位本地插畫師創作出一套16張富有香港特色的明信片，於 Klook 公開發售（每套$38）。市民及遊客可以走訪9個香港熱點集印，包括Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九文化區(共2個熱點)及天星碼頭(中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點），每張明信片配對指定印章，每集齊8個印章後即可以$68換購「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章及隨行吊牌套裝一套。由即日起可預購明信片，並於11月24日起於期間限定店換領處兌換。

Merry Balloon 亮點2 ｜ 香港首個輕氣球巡遊 12.28 登場

香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於2025年12月28日（周日）在西九文化區藝術公園舉行，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+，帶領近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球在維港天空下翱翔。

⁠ Merry Balloon 亮點3 ｜公開招募 150 位義工

市民除可欣賞氣球巡遊，更有機會親身參與！大會將公開招募最多150位義工擔當「⁠持球手」，於活動當日帶領氣球巡遊。有興趣的朋友可以於11月11日前上「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook 專頁或Instagram了解詳情及報名。

「 Merry Balloon Parade 」香港首個大型 IP 角色輕氣球巡遊

日期：2025年12月28日（周日）

時間：上午11時30分至下午4時

門票：免費入場