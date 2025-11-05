熱門搜尋:
生活
2025-11-05 19:30:00

香港首個「輕氣球」巡遊12.28登場 近20個人氣IP現身西九/招募150位「⁠持球手」義工 (有片)

Merry Balloon Hong Kong」大型IP角色輕氣球巡遊將於12月28日舉行，活動雲集近20個國際及本地人氣IP角色，以不同形式現身香港，包括：海綿寶寶、LuLu豬、姆明、汪汪隊、Peppa Pig等。現在參與AR打卡活動並回答簡單問題，即有機會贏取限定IP角色襟章一套；大會更將公開招募最多150位義工擔當「持球手」，於活動當日帶領氣球巡遊！即睇活動5大亮點！

Merry Balloon Hong Kong」結合藝術、旅遊及娛樂3大元素，雲集近20個國際及本地人氣IP角色，包括愛心小熊(Care Bears)CoComelon、加菲貓(Garfield)、香港重機(Hong Kong Machines)LuLu (LuLu the Piggy) 、奇先生妙小姐 (MR. MEN LITTLE MISS)M&M’SMOLLY、姆(Moomin) 、海洋公園 Panda Friends (Ocean Park Panda Friends)、汪汪隊立大功 (PAW Patrol) Peppa Pig、薯蛋頭 (Potato Head)、燦子 (SHO-CHAN) 、海綿寶寶 (SpongeBob SquarePants)及小王子 (The Little Prince)

Merry Balloon 亮點1｜AR打卡贏限定角色襟章

20251124日起至202614日親臨指定打卡點，於現場透過手機進入活動網站登記 (www.merryballoon.com.hk)，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。集齊所有AR照片及9枚電子印章後並回答簡單問題，最具創意答案的參加者即有機會贏取「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章一套共15款（共100個得獎名額）。

全城集印換購限定角色禮物

主辦單位亦與「香港插畫師協會」合作，邀請多位本地插畫師創作出一套16張富有香港特色的明信片，於Klook公開發售（每套$38）。市民及遊客可以走訪9個香港熱點集印，包括Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九文化區(共2個熱點)及天星碼頭(中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點）每張明信片配對指定印章，每集齊8個印章後即可以$68換購「Merry Balloon Hong Kong」限定角色襟章及隨行吊牌套裝一套。由即日起可預購明信片，並於1124日起於期間限定店換領處兌換。

 

Merry Balloon 亮點2香港首個輕氣球巡遊 12.28登場

香港首個大型人氣IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」將於20251228日（周日）在西九文化區藝術公園舉行，巡遊隊伍屆時將沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+，帶領近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球在維港天空下翱翔。

Merry Balloon 亮點3｜公開招募150位義工

市民除可欣賞氣球巡遊，更有機會親身參與！大會將公開招募最多150位義工擔當「持球手」，於活動當日帶領氣球巡遊。有興趣的朋友可以於1111日前上「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook 專頁或Instagram了解詳情及報名。

日期：20251228日（周日）

時間：上午1130分至下午4

門票：免費入場

Merry Balloon Hong Kong 亮點4多款精美限定周邊率先發售

活動同步推出一系列主題精品，包括角色襟章、氣球造型袋、毛巾、襪子及發光吊飾等，部分商品即日起可於Klook預購或於圓方限定店及西九會場發售。

Merry Balloon Hong Kong」期間限定店

日期：20251124日至202614

時間：中午12時至晚上8

地點：圓方火區1

 

日期：2025126日至202614

時間：上午10時至晚上10

地點：Merry Balloon Park 西九文化區藝術公園大草坪

購買限定周邊商品方法：直接到店選購或於Klook預訂

Merry Balloon 亮點5｜巨型夢幻充氣樂園  

Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園將由2025126日起至202614日，登陸西九藝術公園大草坪。場內設有兩大主題區域：「巨型跳彈區」以大型充氣裝置為主打，包括特別為配合活動主題而設的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道。而「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置分佈於不同角落。活動更設有「日夜雙場」時段，由早到晚都能體驗跳躍樂趣。

日期：2025126日至202614

時間：上午930分至晚上1040

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票於Klook網站公開發售

追蹤am730 Google News