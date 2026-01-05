熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2026-01-05 16:00:00

香港首個 IP 輕氣球巡遊1月11日登場 過萬張觀賞區門票限時免費搶

分享：
香港首個 IP 輕氣球巡遊1月11日登場 過萬張觀賞區門票限時免費搶

香港首個 IP 輕氣球巡遊1月11日登場 過萬張觀賞區門票限時免費搶

「Merry Balloon Hong Kong」壓軸活動「Merry Balloon Parade」將於 2026 年 1 月 11 日在西九文化區舉行，是香港首個大型 IP 角色輕氣球巡遊，近 20 個本地及海外人氣 IP 角色巨型輕氣球將沿海濱由香港故宮文化博物館行至 M+ 登場，供市民及旅客免費觀賞。主辦單位將於 1 月 7 日透過 Klook 免費派發「觀賞區」門票，讓持票人士可近距離觀賞巡遊，即睇以下活動詳情。

 

即搶「Merry Balloon Parade」「觀賞區」門票

「Merry Balloon Parade」將於當日上午 11 時 30 分至下午 4 時舉行，巡遊隊伍將先由香港故宮文化博物館出發至 M+，再原路折返。活動分為上午及下午兩個時段，沿途設有 4 個觀賞區，讓持票人士近距離欣賞巡遊表演，其中 Zone B 及 Zone C 可同時欣賞輕氣球巡遊及維港景色。

主辦單位將於 2026 年 1 月 7 日（星期三）中午 12 時，透過 Klook 免費派發逾萬張「觀賞區」門票，每個 Klook 帳戶最多可領取兩張，名額有限，先到先得。

免費「觀賞區」門票派發詳情

派發日期：202617日（星期

派發時間：中午12時正

派發平台：Klook

Merry Balloon Parade 4個「觀賞區」

Zone A位於M+ 旁邊的高草坪區，部分位置距離比較遠
Zone B 位於藝術公園海濱東草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置

Zone C位於藝術公園海濱西草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置

Zone D上午場是起步區 ，位於故宮博物館旁邊的苗圃公園，可以第一時間欣賞巡遊

                 下午場是終點，最後機會與汽球見面，可以歡送巡遊隊伍

adblk5
Merry Balloon Parade 4個「觀賞區」

Merry Balloon Parade 4個「觀賞區」

Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期：2026111日（星期日）

時間：上午1130至下午4

地點：沿海濱由香港故宮文化博物館遊至M+（環回一次）

上午場

活動時間：上午1130分至下午1時（由香港故宮文化博物館巡遊至M+

入場時間：上午930分至上午11

下午場

活動時間：下午2時至下午4時（由M+巡遊至香港故宮文化博物館)

入場時間：下午1時至下午1 30

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊 「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊 「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad