「Merry Balloon Hong Kong」壓軸活動「Merry Balloon Parade」將於 2026 年 1 月 11 日在西九文化區舉行，是香港首個大型 IP 角色輕氣球巡遊，近 20 個本地及海外人氣 IP 角色巨型輕氣球將沿海濱由香港故宮文化博物館行至 M+ 登場，供市民及旅客免費觀賞。主辦單位將於 1 月 7 日透過 Klook 免費派發「觀賞區」門票，讓持票人士可近距離觀賞巡遊，即睇以下活動詳情。

即搶「 Merry Balloon Parade 」「觀賞區」門票

「Merry Balloon Parade」將於當日上午 11 時 30 分至下午 4 時舉行，巡遊隊伍將先由香港故宮文化博物館出發至 M+，再原路折返。活動分為上午及下午兩個時段，沿途設有 4 個觀賞區，讓持票人士近距離欣賞巡遊表演，其中 Zone B 及 Zone C 可同時欣賞輕氣球巡遊及維港景色。

主辦單位將於 2026 年 1 月 7 日（星期三）中午 12 時，透過 Klook 免費派發逾萬張「觀賞區」門票，每個 Klook 帳戶最多可領取兩張，名額有限，先到先得。

免費「觀賞區」門票派發詳情

派發日期：2026年1月7日（星期三）

派發時間：中午12時正

派發平台：Klook

Merry Balloon Parade 4 個「觀賞區」

Zone A – 位於M+ 旁邊的高草坪區，部分位置距離比較遠

Zone B – 位於藝術公園海濱東草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置

Zone C – 位於藝術公園海濱西草坪，可以近距離欣賞巡遊，是最佳位置

Zone D – 上午場是起步區 ，位於故宮博物館旁邊的苗圃公園，可以第一時間欣賞巡遊

下午場是終點，最後機會與汽球見面，可以歡送巡遊隊伍