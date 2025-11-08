香港首個SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL反應熱烈 大會率先派10,000份限定禮品套裝

SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL首次登陸香港，於2026年3月15日在科學園舉行，設有4公里、2公里及1公里賽道，會場更設置多個主題打卡位及舉行超級瑪利歐角色們見面會。賽事於FWD MAX會員9月優先報名及10月公開正式報名開始後，反應熱烈，目前只尚餘少量名額。為迎接活動登場，大會由即日起率先免費派「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」限定禮品套裝，網上登記名額10,000個，先報先得，SUPER MARIO粉絲萬勿錯過！

SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL首次登陸香港，將於2026年3月15日在科學園舉行。

送 超級瑪利歐環保袋、文件夾等精品 為迎接活動登場，大會即日起推出「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」限定禮品套裝，內容豐富，包括超級瑪利歐環保袋、文件夾和貼紙，吸睛度十足！限定禮品套裝名額10,000個，於網上登記即可免費換領，先報先得，每人限換一份，SUPER MARIO的粉絲萬勿錯過！ 登記方法簡單，只需透過FWD MAX 網上平台免費登記換領券 ，並預約日期及時間，即可到指定會場地點領取「SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL」限定禮品套裝。同場更會隨機派發會場限定的瑪利歐或路易吉造型紙帽，無須登記即可領取，紙帽數量有限，送完即止。

SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL限定禮品套裝，更可額外領取會場隨機派發的限定瑪利歐或路易吉造型紙帽。

「 SUPER MARIO: RUN TO THE GOAL 」限定套裝詳情 網上登記活動日期：即日至 2025 年 11 月 23 日（19:30） 登記及詳情連結 限定禮品套裝內容： 1. 超級瑪利歐環保袋 x1 2. 超級瑪利歐文件夾 x1 3. 超級瑪利歐貼紙 x1 * 僅限持有換領券人士領取，先到先得，送完即止。 換領方法： 1. 於活動期間免費登記成為FWD MAX會員或登入現有帳戶。 2. 於網上選擇換領日期及時間，並點選「立即兌換」以完成換領券預約。 3. 成功登記後將收到確認電郵，並可於「我的錢包」內查閱換領券詳情。 4. 換領當日，出示「我的錢包」內的換領券二維碼予現場工作人員，即可領取限定套裝。 限定禮品套裝換領詳情： 日期：2025年11月15日、16日、22日及23日 (12:00 至20:00) 地點：D2 Place 一期一樓 會場限定禮品及換領方法：無須登記，於現場可領取瑪利歐或路易吉造型紙帽 (款式將隨機派發)，先到先得，送完即止。