香港首次「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」 人氣角色化身棉花糖 玩轉北角匯等新地六大商場

又到聖誕，多套彼思動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色，正化身甜蜜「棉花糖」穿梭新地六大商場，讓大家以五大感官體驗聖誕甜夢之旅；大家更可憑六大商場指定消費或集齊獨家印章，換領迪士尼．彼思Sweet Dreams 系列棈品。

Pixar Sweet Dreams系列角色總動員現身 北角匯「甜蜜棉花糖派對」

Pixar Sweet Dreams系列角色總動員現身

北角匯「甜蜜棉花糖派對」 Pixar Sweet Dreams系列角色包括阿樂、阿愁、小熊貓、大眼仔、毛毛、Bunny及Ducky等全部於北角匯的「甜蜜棉花糖派對」現身，大家更可於「棉花糖美食車」感受甜蜜味覺體驗。

2米高巨型士多啤梨香味勞蘇 置身上水廣場夢幻糖果世界

2米高巨型士多啤梨香味勞蘇 置身上水廣場夢幻糖果世界 於上水廣場除與2米高「巨型士多啤梨香味勞蘇」合照和到「星星毛毛打卡牆」下拍照外，亦可於「迪士尼•彼思期間限定店」超過300款迪士尼•彼思限量精品中選購心頭好，還有首度推出的Sweet Dreams系列精品，讓粉絲滿載而歸。

將軍澳中心「怪獸公司」聲夢館 笑聲歡渡聖誕

將軍澳中心「怪獸公司」聲夢館 笑聲歡渡聖誕 將軍澳中心以《怪獸公司》為主題，2米高的毛毛與你暢玩「彩虹打卡滑梯」，於「WOW毛毛哈哈牆」輕觸星星，毛毛更會發出「哈哈」笑聲與你歡渡聖誕，於「迪士尼•彼思期間限定店」亦可選購過百款全新主題精品，粉絲萬勿錯過。

PopWalk天晉滙 「玩轉腦朋友」全方位視覺體驗

PopWalk天晉滙 「玩轉腦朋友」全方位視覺體驗 「玩轉腦朋友」的阿樂和阿愁，與你玩轉PopWalk天晉滙。於「樂悠哈哈鏡」擺可愛甫士、再到「自我意識」區域探索內心情緒，還可於「光影記憶球」下拍出網紅照，在入夜後，2.5米高的「五色彩雲」閃閃發光，讓快樂在心中持續蔓延！

毛茸茸小熊貓 卓爾廣場觸覺體驗

毛茸茸小熊貓 卓爾廣場觸覺體驗 於卓爾廣場地下中庭不單有2米高的「毛茸茸小熊貓月亮裝置」，還有2.5米高的「巨形毛毛尾巴」，你可給予小熊貓一個溫暖的擁抱，用『摸』法讓她釋放出內心的秘密！更可挑戰「小熊貓井字過三關」遊戲，將小熊貓圖案連成一線便可取勝。

步入life@KCC 與反斗奇兵觸動萌爆體驗

步入life@KCC 與反斗奇兵觸動萌爆體驗 《反斗奇兵》中的Bunny及Ducky化身可愛“棉花糖”在雲台上搖擺！2米高的「夢幻彩虹拱門」讓你有如置身玩具奇妙世界，亦可與獨角獸Buttercup在2米高「毛毛心形裝置」打卡合照，以及與閏蜜於白雲上拍照捕捉夢幻時刻！