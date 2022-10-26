香港首間「誠品生活時光eslite me-time」進駐香港站店！ 近千呎書趣空間 滿載不同熱賣物品

不管在怎樣的人生旅程之中，記得給自己一個放慢腳步的理由，靜享me-time生活時光，傾聽內心深處的聲音。日前，香港首間「誠品生活時光eslite me-time」正式登陸香港站！——在時光的空隙中，遊走書海，品嘗美食，撫慰滋養心靈，讓好心情陪你一起奔赴下一目的地！

誠品 駐足香港的十週年 首間 「 誠品生活時光 eslite me-time 」登陸 香港站

去年十月，誠品以「日常身心能量的補給站」為定位，在台灣成立了第一間「誠品生活時光eslite me-time」，至今在台已有5家分店。香港首間「誠品生活時光」座落於人流穿梭、熙來攘往的香港站，誠品書店總監何朮楊先生表示，選址的用意是希望為讀者提供滋養心靈的場所，是一個全新的嘗試，而且今年是誠品駐足香港的十週年，「在十週年的時候有一個創新的開始，是別具意義的。」