熱門搜尋:
C觀點 美麗戰場 PARK YOHO Bologna 日本自由行 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
生活
2022-10-26 16:45:01

香港首間「誠品生活時光eslite me-time」進駐香港站店！ 近千呎書趣空間 滿載不同熱賣物品

分享：
香港首間誠品生活時光日前於香港站開幕！

香港首間誠品生活時光日前於香港站開幕！

不管在怎樣的人生旅程之中，記得給自己一個放慢腳步的理由，靜享me-time生活時光，傾聽內心深處的聲音。日前，香港首間「誠品生活時光eslite me-time」正式登陸香港站！——在時光的空隙中，遊走書海，品嘗美食，撫慰滋養心靈，讓好心情陪你一起奔赴下一目的地！

誠品駐足香港的十週年 首間誠品生活時光eslite me-time」登陸香港站

去年十月，誠品以「日常身心能量的補給站」為定位，在台灣成立了第一間「誠品生活時光eslite me-time」，至今在台已有5家分店。香港首間「誠品生活時光」座落於人流穿梭、熙來攘往的香港站，誠品書店總監何朮楊先生表示，選址的用意是希望為讀者提供滋養心靈的場所，是一個全新的嘗試，而且今年是誠品駐足香港的十週年，在十週年的時候有一個創新的開始，是別具意義的。

香港誠品文化有限公司書店總監何朮楊先生。

香港誠品文化有限公司書店總監何朮楊先生。

千呎打造書趣空間 心靈蓄光的一隅

香港首間「誠品生活時光eslite me-time」更以千呎打造書趣空間——依書本打開的意象發想造型格柵，不但維持序列感，更增加造型趣味！讓每位來店的「旅人」都能感到窩心自在，滿載好心情，再出發！

 

誠品生活時光（香港站店）│eslite me-timeHong Kong station store

地址：香港站HOK49號鋪

電話：3419-1020

營業時間：星期一至日 10am – 10pm

香港首間「誠品生活時光eslite me-time」以千呎打造書趣空間，除了充滿序列感造型趣味之外，更擺滿了熱賣貨物。

香港首間「誠品生活時光eslite me-time」以千呎打造書趣空間，除了充滿序列感造型趣味之外，更擺滿了熱賣貨物。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受