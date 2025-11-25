香港首間MOLESKINE Café登陸大館 BLACKPINK系列/聖誕限量筆記本

意大利筆記簿品牌MOLESKINE聯乘本地精品咖啡品牌nodi coffee，開設香港首間MOLESKINE Café | nodi，即日起登陸藝術文化熱點中環大館。除香濃咖啡和各款精美筆記簿外，現場特設3米「MOLESKINE靈感之牆」，定期由不同本地藝術家粉飾。首次合作更邀請逾40位來自香港插畫師協會的插畫師，為多本筆記簿披上華麗外衣。另外，MOLESKINE x BLACKPINK系列，以及MOLESKINE聖誕期間限量筆記本，亦於新店限量登場。

對不少藝術家而言，咖啡是靈感繆思，讓他們專注創作。MOLESKINE今次聯乘本地精品咖啡品牌nodi coffee，是繼機場合作後，正式開設的全港首間MOLESKINE Café | nodi，顧客可一邊享用來自世界各地咖啡豆沖煮而成的咖啡及自家烘焙小食，一邊以MOLESKINE筆記簿創作的各種可能性，讓咖啡刺激大腦。nodi coffee更特別推出MOLESKINE Café限定飲品：以奇異果汁、椰青水和椰奶特調以成的「Coco Kiwi Special」，清爽並帶有濃厚的椰子味。

40 位插畫師合力打造 MOLESKINE 靈感之牆 MOLESKINE致力推廣藝術創作，並支持香港本地藝術家，特別於MOLESKINE Café | nodi設計一幅3米長的「MOLESKINE靈感之牆」，定期與不同藝術家合作，以不同形式設計的筆記簿粉飾牆壁。為慶祝咖啡店的開幕，MOLESKINE特別邀請超過40位來自香港插畫師協會的插畫師，發揮他們天馬行空的想像力，為筆記簿設計內頁，合力打造「MOLESKINE靈感之牆」。插畫師們的想像力無窮無盡，設計主題取材由「貼地」的香港打8號風球時的窗戶、可愛的小動物或漫畫人物等，為一本本筆記簿披上了華麗的外衣。如顧客喜歡他們的設計，更可以於店內的「個人設計筆記簿裝置」，購買心儀的設計，成為自己的筆記簿。

MOLESKINE x BLACKPINK 系列限量登場 MOLESKINE今年特別聯乘BLACKPINK，推出「MOLESKINE x BLACKPINK」系列，封面採用《Square Two》專輯設計，內含成員們的專屬珍藏簽名卡，除了筆記本和手帳，更設有可愛的迷你筆記本掛飾。MOLESKINE Café | nodi同時推出特飲「Pink Venom」，以香甜士多啤梨鮮奶做基調，配上滿滿的軟滑忌廉、士多啤梨曲奇及餅乾棒裝飾，打卡一流！

MOLESKINE 聖誕期間限量筆記本 今年MOLESKINE繼續推出聖誕期間限量筆記本，共有3個款式，分別採用代表聖誕的紅色、綠色和經典的黑色為封面主色，並配上雪花、聖誕花環、聖誕樹等元素，洋溢節慶氛圍，是聖誕交換禮物的好選擇。

MOLESKINE Café | nodi MOLESKINE Café | nodi 地點︰中環大館03座營房大樓地下G06號舖 營業時間︰早上9時30分至晚上7時30分 查詢電話：9617 7115