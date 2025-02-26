香港麗晶酒店The Steak House X大阪「㐂舌韻」Kitan In 全球101間最佳牛扒餐廳四手聯乘熟成和牛料理

香港麗晶酒店The Steak House被譽為全球101間最佳牛扒餐廳之一，將於2025年3月12至14日與日本20大牛扒餐廳之一、大阪著名餐廳「㐂舌 韻」Kitan In 推出 A Celebration of Wagyu 四手晚宴 。屆時位列101名的The Steak House主廚Amine Errkhis及 Kitan 㐂舌集團創辦人兼主廚 Hiroyuki Takeshita 親自主持這場四手聯乘晚餐。

予約困難店 大阪「㐂舌 韻」

「㐂舌 韻」在全球101間最佳牛扒餐廳的日本名單中排名第4，並連續兩年入選燒肉百名店Yakiniku Top 100，是㐂舌集團旗下的廚師發辦旗艦餐廳，專門提供融入日本四季更迭特色的熟成和牛料理，客人需提前6個月訂座。

㐂舌集團行政總裁、創辦人兼主廚 Hiroyuki Takeshita 出生於宮崎縣都城，該區是著名的和牛出產地。Hiroyuki Takeshita 生於和牛之家，作為養殖農戶的兒子，他自小便對和牛建立深厚情感。主廚竹下以㐂舌品牌經營多間著名餐廳，包括「焼肉㐂舌 南船場店」（Yakiniku Kitan Minamisenba）、「焼肉㐂舌 法善寺店」（Yakiniku Kitan Hozenji ）、專門提供廚師發辦熟成和牛菜餚的旗艦餐廳「㐂舌 韻」（Kitan），以及與Humans of Wagyu的Gui’s Burger合作、以提供乾式熟成牛扒及漢堡聞名的「㐂舌 響」（Kitan Hibiki）。