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2025-02-26 10:00:00

香港麗晶酒店The Steak House X大阪「㐂舌韻」Kitan In 全球101間最佳牛扒餐廳四手聯乘熟成和牛料理

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香港麗晶酒店The Steak House X大阪「㐂舌韻」Kitan In 全球101間最佳牛扒餐廳四手聯乘熟成和牛料理

香港麗晶酒店The Steak House X大阪「㐂舌韻」Kitan In 全球101間最佳牛扒餐廳四手聯乘熟成和牛料理

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香港麗晶酒店The Steak House被譽為全球101間最佳牛扒餐廳之一，將於202531214日與日本20大牛扒餐廳之一、大阪著名餐廳「㐂舌 韻」Kitan In 推出 A Celebration of Wagyu 四手晚宴 。屆時位列101名的The Steak House主廚Amine Errkhis Kitan 㐂舌集團創辦人兼主廚 Hiroyuki Takeshita 親自主持這場四手聯乘晚餐。

香港麗晶酒店The Steak House X大阪「㐂舌韻」Kitan In

香港麗晶酒店The Steak House X大阪「㐂舌韻」Kitan In

予約困難店 大阪「㐂舌 韻」

「㐂舌 韻」在全球101間最佳牛扒餐廳的日本名單中排名第4，並連續兩年入選燒肉百名店Yakiniku Top 100，是㐂舌集團旗下的廚師發辦旗艦餐廳，專門提供融入日本四季更迭特色的熟成和牛料理，客人需提前6個月訂座。

㐂舌集團行政總裁、創辦人兼主廚 Hiroyuki Takeshita 出生於宮崎縣都城，該區是著名的和牛出產地。Hiroyuki Takeshita 生於和牛之家，作為養殖農戶的兒子，他自小便對和牛建立深厚情感。主廚竹下以㐂舌品牌經營多間著名餐廳，包括「焼肉㐂舌 南船場店」（Yakiniku Kitan Minamisenba）、「焼肉㐂舌 法善寺店」（Yakiniku Kitan Hozenji ）、專門提供廚師發辦熟成和牛菜餚的旗艦餐廳「㐂舌 韻」（Kitan），以及與Humans of Wagyu的Gui’s Burger合作、以提供乾式熟成牛扒及漢堡聞名的「㐂舌 響」（Kitan Hibiki）。

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Kitan 㐂舌集團創辦人兼主廚 Hiroyuki Takeshita 「㐂舌 韻」在全球101間最佳牛扒餐廳的日本名單中排名第4 The Steak House主廚Amine Errkhis 香港麗晶酒店The Steak House

The Steak House主廚Amine Errkhis：為牛肉愛好者呈獻非同凡響的美食體驗

 

The Steak House主廚Amine Errkhis表示：「這場四手聯乘獨家饗宴將為牛肉愛好者呈獻非同凡響的美食體驗。我和主廚竹下先生聯手展現和牛的不同口感、風味和多樣性，打造絕無僅有的美食之旅。每道菜餚的烹調方式各有千秋，彰顯我們兩人各自的烹飪傳統、專業知識及頂級食材質素。」主廚 Hiroyuki Takeshita 補充道：「我期待在香港麗晶酒店享負盛名的The Steak House，與口味挑剔的食客分享我對和牛的烹飪理念和熱情。」

屆時到場參與The Steak House獨家盛宴的客人將可一嚐薈萃The Steak House特色菜餚及由廚藝精湛的客席廚師 Hiroyuki Takeshita烹調的熟成和牛獨有滋味料理。四道菜晚餐配餐酒每位HK$2,088

 

The Steak House

九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

+852 2313 2313

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