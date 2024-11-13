香港麥當勞限定！全球獨家《龍珠大魔》主題美食 $49龍珠大魔限量珍藏套餐 送悟空紙袋

香港麥當勞宣布與經典人氣動漫《龍珠》全新系列《龍珠大魔》攜手合作，由11月14日起推出全球獨家的期間限定聯乘系列，美食包括日式吉列雞腿飽、紫薯脆波以及大阪燒風味Shake Shake薯條調味粉等，全部用上動畫主題包裝盛載，粉絲必食！另外麥當勞App用戶專享「龍珠大魔限量珍藏套餐」，購買套餐即送聯乘珍藏紙袋，印有悟空(縮小版)以及界王神(縮小版)兩位經典角色肖像，收藏價值高！

全球獨家《龍珠大魔》主題美食 《龍珠大魔》現正熱播，今次一系列主題美食均會以動畫主題包裝盛載，食物包裝盒、飲品杯、外賣紙袋等均會印上角色肖像，除了有大家熟悉的悟空(縮小版)、比達(縮小版)、莊子(縮小版)、界王神(縮小版)和笛子魔童(縮小版)外，更有新角色古羅里奧以及戈麻。主題包裝上更印有龍珠圖案，粉絲可以邊食邊打卡！

全新日式吉列雞腿飽＋全新紫薯脆波 配合今次聯乘合作，麥當勞特別推出全新日式吉列雞腿飽，以日式脆炸方式烹調用上醬油、薑、昆布及鰹魚調味的特大*原塊雞腿肉，外脆內嫩，保持肉質鮮嫩多汁，並配上新鮮椰菜絲和日式烘烤白芝麻醬，口感豐富滿足！由11月14日起，顧客到餐廳直接選購或透過麥當勞App優惠券，可以$39優惠價購買日式吉列雞腿飽套餐。

另外還有多款日式小食，必試全新紫薯脆波，紫薯脆波外層金黃酥脆加QQ口感，內餡有啖啖香甜紫薯蓉，令人一試難忘！全新大阪燒風味調味粉Shake Shake薯條調味粉亦是亮點推介，配上香脆薯條，以新穎方式演繹日本小食大阪燒的滋味。還有全新特飲白提乳酸味梳打，清新香甜，充滿白提果香的乳酸味梳打搭配粒粒雜果，入口清爽解膩！

必買$49「麥當勞|龍珠大魔限量珍藏套餐」即送聯乘珍藏紙袋 麥當勞App用戶只需憑電子優惠券購買$49「麥當勞|龍珠大魔限量珍藏套餐」，除可品嚐日式吉列雞腿飽套餐及紫薯脆波(5粒)外，更可獲贈限量龍珠大魔珍藏紙袋乙個！限量紙袋兩面分別印有悟空(縮小版)以及界王神(縮小版)兩位經典角色肖像，極具收藏價值，數量有限，送完即止。