香港麥當勞50周年丨軟硬合體 穿梭全港帶來50張麥當勞叔叔長櫈打卡快閃 黎韋詩：1月2日起連續7天與香港「麥麥celebrate」

2025年香港麥當勞喜迎50周年！自1975年起首間麥當勞在銅鑼灣設立，多年來為香港普羅大眾提供價廉物美的餐飲體驗，而一眾「麥當勞樂園」經典角色，包括麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟更陪伴各位半個世紀！官方今日舉行生日發布會，邀請了軟硬--林海峰與葛民輝「合體」出席慶祝活動兼拍攝宣傳影片，更與穿著歷代麥當勞制服的dancers勁舞一番，為活動揭開序幕。香港麥當勞行政總裁黎韋詩Randy出席活動表示，感謝港人與麥當勞同行五十載，同時宣布連串慶祝活動，包括於全港50個地點限時擺放50張「麥當勞叔叔長櫈」，喚起市民回憶打卡之餘，兼玩遊戲有機會贏365日免費食巨無霸套餐。

1 月 1 日請全港市民免費搭船兼全日 歎 McGriddles

1 月 2 日起 一連七日「麥麥 celebrate 」大放送

為慶祝成立50周年，香港麥當勞宣布將於1月1日請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，並精心設計了一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，與大家重溫1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。主題小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾。各位甫登上小輪，即可見到船上特設的麥當勞叔叔長櫈，讓大家以維港風光作背景來與麥當勞叔叔打卡留念。

另一重頭慶祝活動，就是McGriddles及珍寶套餐將於2025年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應；1月2日起，麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠，日日不同著數：