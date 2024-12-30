香港麥當勞50周年丨軟硬合體 穿梭全港帶來50張麥當勞叔叔長櫈打卡快閃 黎韋詩：1月2日起連續7天與香港「麥麥celebrate」

2025年香港麥當勞喜迎50周年！自1975年起首間麥當勞在銅鑼灣設立，多年來為香港普羅大眾提供價廉物美的餐飲體驗，而一眾「麥當勞樂園」經典角色，包括麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟更陪伴各位半個世紀！官方今日舉行生日發布會，邀請了軟硬--林海峰與葛民輝「合體」出席慶祝活動兼拍攝宣傳影片，更與穿著歷代麥當勞制服的dancers勁舞一番，為活動揭開序幕。香港麥當勞行政總裁黎韋詩Randy出席活動表示，感謝港人與麥當勞同行五十載，同時宣布連串慶祝活動，包括於全港50個地點限時擺放50張「麥當勞叔叔長櫈」，喚起市民回憶打卡之餘，兼玩遊戲有機會贏365日免費食巨無霸套餐。
全港50個地點 限時擺放麥當勞叔叔長櫈供大眾打卡
為迎接香港麥當勞50歲生日，官方邀請軟硬拍攝主題廣告影片齊賀生日，影片中軟硬走訪全港多個地點設置了大家最懷念的「麥當勞叔叔長櫈」限時快閃，供大家影相打卡之餘，仲可以掃描旁邊QR code參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」集印活動，最快走訪全港50張「麥當勞叔叔長櫈」收集電子印章的50名參加者，更有機會贏取365日免費食巨無霸套餐的終極大獎。50個地點包括多個具香港代表性的熱點，例如麥當勞主題天星小輪、可以飽覽維港風光的海港城海運大廈頂層海運觀點觀景台、旅遊景點山頂及淺水灣等；還有多間別具歷史和特色的麥當勞餐廳，包括位於銅鑼灣怡和街、觀塘裕民坊、大埔太和及屯門黃金海岸的麥當勞餐廳。
黎韋詩Randy於活動上感謝港人與麥當勞成長，「50年來，我們一直秉持『以客為先、以人為本、創新求變』品牌理念，成功在顧客體驗、數碼轉型、餐單研發及可持續發展等範疇不斷創新，帶領市場，屢創飲食業先河，包括於90年代推動無煙食肆、開創24小時營業餐廳，以及推出多款香港麥當勞獨有的美食。近年我們推出麥當勞App、首辦與學士學位同等資歷級別的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，以及開設全港飲食業首間LEED零碳認證餐廳等。」她預告2025年將舉辦一連串慶祝活動與大家「麥麥celebrate」，帶來源源不絕的開心時刻。
1月1日請全港市民免費搭船兼全日歎McGriddles
1月2日起一連七日「麥麥celebrate」大放送
為慶祝成立50周年，香港麥當勞宣布將於1月1日請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，並精心設計了一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，與大家重溫1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。主題小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾。各位甫登上小輪，即可見到船上特設的麥當勞叔叔長櫈，讓大家以維港風光作背景來與麥當勞叔叔打卡留念。
另一重頭慶祝活動，就是McGriddles及珍寶套餐將於2025年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應；1月2日起，麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠，日日不同著數：