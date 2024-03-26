香港7欖｜期間限定活動 英超利物浦名宿訪港 嘉士伯星級代言人許廷鏗出席電車巡遊助慶

香港7欖聯乘嘉士伯 期間限定活動

體育迷請注意！嘉士伯今年特別邀請兩名英超利物浦名宿大衛 · 詹姆斯及沙米 · 希比亞訪港觀賞賽事，他們將於 4 月 7 日與中國香港欖球隊隊員 Max Woodward（禾獲特）和 Kyle Sullivan（蘇禮文）上演一場跨運動項目的切磋，現場將設置巨大充氣靶，一試足球和欖球都會應用到的傳球準繩度，極具觀賞價值，無論是利迷還是欖球迷都值得到現場睇表演！嘉士伯作為大會長期的指定啤酒品牌，今年除了在場内售賣嘉士伯啤酒外，亦會發售低卡路里及零糖零酒精的「零度嘉士伯」，讓到場的球迷隨時隨地舉杯暢飲，狂歡都可以「零」限制、「零」負擔。

場外活動方面，嘉士伯的「七欖」電車將於 4 月 5 至 7 日在鬧市中穿梭，延續 7欖狂熱。在 4 月 5 至 6 日將會有 星級代言人許廷鏗出席助慶，詳情敬請留意嘉士伯及許廷鏗的社交平台！市民亦有機會於 4 月 7 日一暏兩位英超利物浦名宿的風采，在街上與名宿揮手見面，有興趣的話就記得要mark實日子！