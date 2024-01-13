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生活
2024-01-13 08:00:00

香港Gin酒｜本地氈酒品牌《白蘭樹下》限量發售3000瓶「Thence 08 蜂蜜酒」

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香港Gin酒｜本地氈酒品牌《白蘭樹下》限量發售3000瓶「Thence 08 蜂蜜酒」

香港Gin酒｜本地氈酒品牌《白蘭樹下》限量發售3000瓶「Thence 08 蜂蜜酒」

農曆新年2024｜臨近農曆新年，少不免要煩惱送禮問題。現在為大家送上新年送禮推薦，酒友們要留意啦！香港氈酒品牌「白蘭樹下」適逢迎來品牌五周年，2023年初推出全新副線《Thence Honeyed Elixir》蜂蜜酒系列，開拓氈酒以外的領域，探索香港出品的無限可能，進一步推進「生於斯製於斯」的理念。誠意推介系列的最新限量產品 — Thence 08 氣泡蜂蜜梅酒不論是用來送禮或聚餐與親朋好友一起喝都是最好不過！

 

Thence 在這酣賞蜜酒之美

「Thence」是「From Here」的意思，丹丘蒸留所採用本地採收純蜂蜜，每瓶蜂蜜酒均在香港釀造，並以人手進行每一個工序，取料、釀造、除渣及裝瓶，確保氣泡蜂蜜梅酒的清澈度和純度，選材上更遵從不時不食的原則，每一批次都加入期間限定的本地收成，並以編號紀錄及命名。首批採用八鄉百年老樹四至十月所開的本地雞蛋花，其後則順序選用檸檬、青瓜、荔枝、碌柚、龍眼桂花、洛神花等不同時令食材，與蜂蜜酒交織不同味蕾舞步。Thence 08 瓶身刻上香港著名書法家「賣字」提筆命名的「梅染」，以恰如其分的力道，寫出獨存於香港的美好瞬間。

揉合傳統與現代造酒工藝　

梅酒基底則採用來自日本紀州南高梅和中性烈酒，釀造工序由準備梅子開始，先逐一在每顆南高梅上刺孔，使梅味更易滲出，刺好之後，就在酒裡靜候一年的風味累積。一年過後，濾出梅酒液，再加入酵母和糖，放置一個月，進行「二次發酵」程序，與釀造傳統香檳所採用的悠久技術「香檳法」一樣，賦予氣泡梅酒獨有的儀式感，將梅子的酸味與蜂蜜的甜味微妙地結合在一起，形成平衡、細緻的風味。質地細膩的氣泡、奢華香氣以及柔和的口感令人一飲難忘。

香檳法人手逐支「除渣」

經歷發酵工序後，需要將瓶子倒轉放置一個月左右，將吃飽糖的酵母渣沉澱在瓶口，便可以進行「除渣」（Disgorgement）的步驟。「除渣」時，需急速冷卻瓶頂位後開瓶，讓瓶內的壓力將形成固體的酵母渣噴出，然後加入本地生產蜜糖至 Demi-Sec（香檳分類中的半乾型甜度，約每公升加入 32g - 50g 糖分），再重新用軟木塞封瓶，便成功完成裝瓶過程。 清新酸甜的梅子、甜蜜蜂香及綿密氣泡，為本城人帶來完美的節日佳釀，無論派對或是與三五知己優雅小酌都最適合不過，締造冬日優雅微醺時刻。

《白蘭樹下》聯乘《素年》製作本地產南高梅果醬及套餐

除了推出新產品，為秉持釀酒業界的可持續性，以及支持本城的農業，白蘭樹下更與香港素食餐廳素年合作，推出南高梅果醬及定食套餐。

《白蘭樹下》和《素年》兩個品牌成立時間相約，兩者對餐飲界中可持續性和環保概念抱著相近方向，在香港共同發展且茁壯成長，加上雙方負責人皆愛好杯中物，聯乘合作就如自然發生一般。南高梅果醬使用釀造梅酒所用的梅子，交託素年製作成南高梅果醬。同時果醬將用於餐牌中的「本地菜日式稻庭烏冬定食」，經烈酒浸泡過的南高梅，變成本地菜漬物及日式涼拌茄子的增味良伴，果酸開胃解膩，絕對是點睛之作。

《白蘭樹下》Thence 08 氣泡蜂蜜梅酒

Thence 08 限量發行 3,000 瓶，酒精度為 11%，容量為 750 毫升

價格：HK$428

立即訂購

丹丘蒸留所

地址：荃灣南豐紗廠 3 樓 301 室

電話：3460 223

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