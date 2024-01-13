香港Gin酒｜本地氈酒品牌《白蘭樹下》限量發售3000瓶「Thence 08 蜂蜜酒」

農曆新年2024｜臨近農曆新年，少不免要煩惱送禮問題。現在為大家送上新年送禮推薦，酒友們要留意啦！香港氈酒品牌「白蘭樹下」適逢迎來品牌五周年，2023年初推出全新副線《Thence Honeyed Elixir》蜂蜜酒系列，開拓氈酒以外的領域，探索香港出品的無限可能，進一步推進「生於斯製於斯」的理念。誠意推介系列的最新限量產品 — Thence 08 氣泡蜂蜜梅酒 ， 不論是用來送禮或聚餐與親朋好友一起喝都是最好不過！

Thence 在這酣賞蜜酒之美

「Thence」是「From Here」的意思，丹丘蒸留所採用本地採收純蜂蜜，每瓶蜂蜜酒均在香港釀造，並以人手進行每一個工序，取料、釀造、除渣及裝瓶，確保氣泡蜂蜜梅酒的清澈度和純度，選材上更遵從不時不食的原則，每一批次都加入期間限定的本地收成，並以編號紀錄及命名。首批採用八鄉百年老樹四至十月所開的本地雞蛋花，其後則順序選用檸檬、青瓜、荔枝、碌柚、龍眼桂花、洛神花等不同時令食材，與蜂蜜酒交織不同味蕾舞步。Thence 08 瓶身刻上香港著名書法家「賣字」提筆命名的「梅染」，以恰如其分的力道，寫出獨存於香港的美好瞬間。

揉合傳統與現代造酒工藝

梅酒基底則採用來自日本紀州南高梅和中性烈酒，釀造工序由準備梅子開始，先逐一在每顆南高梅上刺孔，使梅味更易滲出，刺好之後，就在酒裡靜候一年的風味累積。一年過後，濾出梅酒液，再加入酵母和糖，放置一個月，進行「二次發酵」程序，與釀造傳統香檳所採用的悠久技術「香檳法」一樣，賦予氣泡梅酒獨有的儀式感，將梅子的酸味與蜂蜜的甜味微妙地結合在一起，形成平衡、細緻的風味。質地細膩的氣泡、奢華香氣以及柔和的口感令人一飲難忘。

香檳法人手逐支「除渣」

經歷發酵工序後，需要將瓶子倒轉放置一個月左右，將吃飽糖的酵母渣沉澱在瓶口，便可以進行「除渣」（Disgorgement）的步驟。「除渣」時，需急速冷卻瓶頂位後開瓶，讓瓶內的壓力將形成固體的酵母渣噴出，然後加入本地生產蜜糖至 Demi-Sec（香檳分類中的半乾型甜度，約每公升加入 32g - 50g 糖分），再重新用軟木塞封瓶，便成功完成裝瓶過程。 清新酸甜的梅子、甜蜜蜂香及綿密氣泡，為本城人帶來完美的節日佳釀，無論派對或是與三五知己優雅小酌都最適合不過，締造冬日優雅微醺時刻。