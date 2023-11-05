香港JW萬豪酒店｜米芝蓮中菜廳萬豪金殿 呈獻多款經典粵菜

香港 JW 萬豪酒店米芝蓮中菜廳萬豪金殿一直忠於為老饕獻上糅合古今之萃的精緻粵菜，將傳統韻味極致昇華。由中餐行政總廚鄧家濠師傅帶領的廚師團隊致力傳承粵菜沿遠流長的文化與歷史，匠心打造多款全新經典粵菜美饌，誠邀老饕於萬豪金殿體驗至臻粵菜餐饗旅程。

為展現多款經典粵菜的細致精髓及食材的原始真味，師傅精湛的手藝與對火候的精準掌控不可或缺，而工序繁複的「頂湯金盞琵琶官燕」（$488）便能體現此特色。這道傳統佳餚常見於大戶人家的宴客筵席 上，材料上乘，矜貴無比。定型至琵琶狀的官燕賣相清雅，一件以猛火滾油炸至外香內軟；另一件則加入蛋白蒸至嫩滑可口，兩種截然不同的做法均能讓官燕保留絲絲分明的獨特口感，令食客細味不一樣的上乘食材。最後加入以上湯和田雞熬煮成的頂湯，配搭官燕一同享用，齒頰留香。「護國玉銀環」（$168） 靈感同樣來自傳統喜宴菜式 — 銀環瑤柱甫，鄧師傅於經典元素中加入不同食材配搭，別具心思。由番薯葉、 蘆筍、腰果與上湯等烹調而成的護國菜湯羹色澤碧綠，醇厚潤滑，帶清雅蔬菜香氣。湯羹配搭玉環形狀的冬瓜，內裏蘊藏鬆軟綿滑的帶子滑及瑤柱絲，綴以金華火腿片，清甜中滲透出來自不同食材的鮮美鹹香，交織出融洽滋味。

「鮮竹笙濃雞汁蟹鉗」（$588）這一道菜亦運用了靈活多變的粵菜烹調手法，盡顯師傅功架。肉厚富 鮮味的蟹鉗先以猛火油炸，再加入濃雞湯一起燜煮提鮮，鑊氣十足，嫩滑多汁。細心燉煮五小時成金黃色 的濃雞湯充滿膠質，豐腴醇厚，蟹鉗與鮮竹笙充分吸收湯汁精華，鮮甜無比。最後飾以香炸竹笙片，昇華 口感層次。