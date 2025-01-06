香港Starbucks 4款熊貓商品登場！新春必買精選甜點禮盒＋現金禮券

熊貓熱潮有增無減，香港星巴克近日推出全新「Into the Panda-dise」商品系列，熊貓造型的星巴克熊首次登場，全套4款商品包括熊貓隨行杯及咖啡杯，可愛又實用！另外農曆新年將至，星巴克亦有賣新春必備的「Mushy Snake」商品系列，以及星巴克精選甜點禮盒和「Merrier Together」現金禮券套裝，下文即睇介紹！

星巴克推出全新「Into the Panda-dise」商品系列，全套合共四款趣味十足的商品，包括印有可愛熊貓圖案的咖啡杯、熊貓隨行杯，以及熊貓造型星巴克熊，熊貓粉絲必儲！當中最有收藏價值的是熊貓造型星巴克熊，星巴克熊穿上熊貓玩偶衣服，手持著星巴克咖啡杯，陪伴大家享受咖啡時光。

2款星巴克冬季飲品

星巴克另外亦推出2款冬季飲品，分別為醇滑鮮奶抺茶和維也納醇滑鮮奶咖啡，同樣濃郁芳香。醇滑鮮奶抺茶採用濃郁、優質的抹茶為基底，搭配香甜的意大利軟芝士泡沫、雲呢拿芝士糖醬，再撒上一層香氣四溢的烤焦糖粉，絲滑濃郁。而維也納醇滑鮮奶咖啡巧妙融合了星巴克的招牌濃縮咖啡、雲呢拿芝士糖醬和雲呢拿籽。最後，淋上濃郁的朱古力醬、維也納忌廉泡沫和烤焦糖粉，焦糖香氣四溢。