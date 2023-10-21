香港teamLab｜全新冬季限定展覽 「Sketch Christmas」 11月1日起全新登場！$30優惠券入場即用

周末好去處！由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》早前正式登陸香港九龍灣MegaBox，一開幕後已大受歡迎！而製作團隊近日宣布活動加碼，由11月1日起為大家帶來在香港首次亮相的作品「Sketch Christmas」，讓大家率先感受聖誕氣氛！
香港teamLab｜全新「Sketch Christmas」
今次首先亮相的「Sketch Christmas」以聖誕節為主題，將用大家的圖畫蓋出一個夢幻的聖誕世界。大家來到現場可以發揮天馬行空的創意，在紙上繪畫聖誕老人以及聖誕鹿車，親手繪畫的作品將投影在巨型螢幕之上，觸碰之下更可與它們互動，依據繪畫內容的不同，城鎮的景色也會連帶產生變化，非常神奇，不論大人小朋友都可以隨意發揮無限想像，每個人都可以成為藝術家！
讚好Facebook或IG 即拎$30優惠券
由2023年11月1日起至2024年1月14日，只要讚好teamLabhongkong 的Facebook 或Instagram的帖子，並分享該篇帖子，即可以到現場的期間限定店換領價值$30優惠券，優惠券可以用於直接扣減《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》門票或購買期間限定店商品之用，一同把握機會體驗年度大型藝術盛事！
《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》
日期：即日起至2024年1月14日
地點：香港九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 13樓
時間：星期一至五：下午2時至晚上10時
星期六、日及公眾假期：早上10時至晚上10時
票價：即日起至2024年1月14日
成人門票：HK$220
兒童門票：HK$180
家庭套票：
2成人+1兒童：HK$560
2成人+2兒童：HK$720
2成人+3兒童：HK$880
2成人+4兒童：HK$1040
全日制學生特惠門票（只限星期一至星期五，不適用於星期六、日及公眾假期）：HK$198
FWD MAX 生活體驗平台購票