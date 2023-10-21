香港teamLab｜全新冬季限定展覽 「Sketch Christmas」 11月1日起全新登場！$30優惠券入場即用

周末好去處！由國際知名藝術團隊teamLab打造的《富衛保險10周年呈獻「teamLab共創！未來園」》早前正式登陸香港九龍灣MegaBox，一開幕後已大受歡迎！而製作團隊近日宣布活動加碼，由11月1日起為大家帶來在香港首次亮相的作品「Sketch Christmas」，讓大家率先感受聖誕氣氛！

香港teamLab｜全新「Sketch Christmas」

今次首先亮相的「Sketch Christmas」以聖誕節為主題，將用大家的圖畫蓋出一個夢幻的聖誕世界。大家來到現場可以發揮天馬行空的創意，在紙上繪畫聖誕老人以及聖誕鹿車，親手繪畫的作品將投影在巨型螢幕之上，觸碰之下更可與它們互動，依據繪畫內容的不同，城鎮的景色也會連帶產生變化，非常神奇，不論大人小朋友都可以隨意發揮無限想像，每個人都可以成為藝術家！