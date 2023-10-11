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生活
2023-10-11 10:00:00

香港W酒店自助餐買一送一 最平人均$238起任食烤豬肋排+烤雞+麻辣烤魚

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香港W酒店自助餐買一送一 最平人均$238起任食烤豬肋排+烤雞+麻辣烤魚

香港W酒店自助餐買一送一 最平人均$238起任食烤豬肋排+烤雞+麻辣烤魚

又有自助餐優惠！香港W酒店推出買一送一自助餐，最平人均$238起可以享用「環球燒烤派對」自助餐，任食烤豬肋排、烤雞、麻辣烤魚及地中海烤蝦等美食。即睇詳情！

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KITCHEN的「環球燒烤派對」自助餐準備了來自世界各地的頂級燒烤料理，和各色各地的美食。當中一定不能錯過美式香桃燒烤汁烤豬肋排配香脆花生、Peri Peri 烤雞、麻辣烤魚、地中海烤蝦等而在甜點部分，包括雙重巧克力松露蛋糕、柚子戚風蛋糕、香蕉咖啡塔等。

【快閃限量搶–買一送一】「環球燒烤派對」自助午餐（12:00- 14:30 供應）

KKday 優惠: 星期一至五 HK$526/2 位，平均 HK$263/位（已包括原價加一服務費）

星期六及公眾假期 HK$646/2 位，平均 HK$323/（已包括原價加一服務費）

【快閃限量搶–買二送二】「環球燒烤派對」自助午餐（12:00-14:30 供應）

KKday 優惠: 星期一至五 HK$1,051/4 位，平均 HK$262.8/位（已包括原價加一服務費）

星期六及公眾假期 HK$1,291/4 位，平均 HK$322.8/（已包括原價加一服務費）

【快閃限量搶–買一送一】「環球燒烤派對」自助晚餐（18:00-21:30 供應）

KKday 優惠: 星期一至四 HK$874/2位，平均 HK$437/位（已包括原價加一服務費）

星期五至日、公眾假期及前夕 HK$946/2 位，平均 HK$473/（已包括原價加一服務費）

【快閃限量搶–買二送二】「環球燒烤派對」自助晚餐（18:00-21:30 供應）

KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,747/4 位，平均 HK$436.8/位（已包括原價加一服務費）

星期五至日、公眾假期及前夕 HK$1,891/4 位，平均 HK$472.8/（已包括原價加一服務費）

優惠網址

「環球燒烤派對」自助餐 美式香桃燒烤汁烤豬肋排配香脆花生 Peri Peri烤雞 地中海烤蝦 麻辣烤魚 雙重巧克力松露蛋糕 柚子戚風蛋糕

KITCHEN更有星期日限定主題自助餐，從地中海，墨西哥，再到巴西燒烤至東南亞風味主題美饌，滿足您需要新鮮感的味蕾！

1015/1119日：「地道巴西燒烤」早午自助餐

1022日：「東南亞滋味」早午自助餐

115日：「地中海風情」早午自助餐

1112日：「魅力墨西哥」早午自助餐

【快閃限量搶–買一送一】週日限定主題早午自助餐配無限暢飲（12:00 15:00 供應）

KKday 優惠: 星期日 HK$1,199/2 位，平均 HK$599.5/ （已包括原價加一服務費）

*無限暢飲指定氣泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁

【快閃限量搶–買二送二】週日限定主題早午自助餐配無限暢飲（12:00 15:00 供應）

KKday 優惠: 星期日 HK$2,398/4 位，平均 HK$599.5/ （已包括原價加一服務費）

*無限暢飲指定氣泡酒、紅白酒、啤酒、汽水及果汁

優惠網址

10月22日：「東南亞滋味」早午自助餐 10月22日：「東南亞滋味」早午自助餐 10月22日：「東南亞滋味」早午自助餐 11月5日：「地中海風情」早午自助餐 11月5日：「地中海風情」早午自助餐 11月12日：「魅力墨西哥」早午自助餐 11月12日：「魅力墨西哥」早午自助餐
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