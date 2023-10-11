香港W酒店自助餐買一送一 最平人均$238起任食烤豬肋排+烤雞+麻辣烤魚

又有自助餐優惠！香港W酒店推出買一送一自助餐，最平人均$238起可以享用「環球燒烤派對」自助餐，任食烤豬肋排、烤雞、麻辣烤魚及地中海烤蝦等美食。即睇詳情！

KITCHEN的「環球燒烤派對」自助餐準備了來自世界各地的頂級燒烤料理，和各色各地的美食。當中一定不能錯過美式香桃燒烤汁烤豬肋排配香脆花生、Peri Peri 烤雞、麻辣烤魚、地中海烤蝦等而在甜點部分，包括雙重巧克力松露蛋糕、柚子戚風蛋糕、香蕉咖啡塔等。 【快閃限量搶–買一送一】「環球燒烤派對」自助午餐（ 12:00- 14:30 供應） KKday 優惠: 星期一至五 HK$526/2 位，平均 HK$263/位（已包括原價加一服務費） 星期六及公眾假期 HK$646/2 位，平均 HK$323/位（已包括原價加一服務費） 【快閃限量搶–買二送二】「環球燒烤派對」自助午餐（ 12:00-14:30 供應） KKday 優惠: 星期一至五 HK$1,051/4 位，平均 HK$262.8/位（已包括原價加一服務費） 星期六及公眾假期 HK$1,291/4 位，平均 HK$322.8/位（已包括原價加一服務費） 【快閃限量搶–買一送一】「環球燒烤派對」自助晚餐（ 18:00-21:30 供應） KKday 優惠: 星期一至四 HK$874/2位，平均 HK$437/位（已包括原價加一服務費） 星期五至日、公眾假期及前夕 HK$946/2 位，平均 HK$473/位（已包括原價加一服務費） 【快閃限量搶–買二送二】「環球燒烤派對」自助晚餐（ 18:00-21:30 供應） KKday 優惠: 星期一至四 HK$1,747/4 位，平均 HK$436.8/位（已包括原價加一服務費） 星期五至日、公眾假期及前夕 HK$1,891/4 位，平均 HK$472.8/位（已包括原價加一服務費） 優惠網址