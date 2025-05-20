馬來西亞國際航空全新優惠 來回20KG全包機票低至$1,940！吉隆坡/墨爾本/巴黎

馬來西亞國際航空繼「Time For」活動獲得熱烈迴響後，現推出全新企劃「Time For Memorable Journeys」。2025年5月20日前預訂2025年6月1日至2026年3月31日出發的航班，即可享受限時優惠票價，低至$1940即飛往世界各地，更包20KG行李託運及各種禮遇，包括全額退款保障​免費更改行程​、兒童票優惠​、免費機上 Wi-Fi等，即睇詳請​。

不適用旅行日期： ​

旅客現可享受驚喜票價，經濟艙來回全包票價低至港幣1,940元起，商務艙全包票價低至港幣9,550元起。所有經濟艙票價均包含20公斤託運行李額，航點涵蓋峴港秘境、奧克蘭地標，以及即將復航的布里斯班等精彩目的地。除了免費行李託運額外，​更有各種貼心禮遇，包括全額退款保障​免費更改行程​、兒童票優惠​、免費機上 Wi-Fi等。

獨家轉機禮遇與升級服務

經吉隆坡國際機場轉機的旅客可尊享「Bonus Side Trip」禮遇，免費停留浮羅交怡、檳城或新山等7個馬來西亞熱門目的地。機上服務更全面升級，提供「Chef-on-Call」主廚定製菜單、精緻護理套裝，以及親子旅客專屬的「Pilot Parker」童趣活動套裝。

Enrich白金卡會員及商務艙乘客可享受24小時專屬私人航廈接送服務，配備豪華Mercedes-Benz車隊，包括插電式混合動力S580e及全電動EQS 500 4MATIC，確保乘客在吉隆坡國際機場一號主航廈與衛星航廈之間，享受禮賓級專車接送。

票價系列全面升級

馬航近期全面優化票價體系，經濟艙分為超值、標準及靈活三種選項，提供不同級別的額外行李額、座位預選及退改政策。Enrich會員可享額外5%優惠，新會員免費註冊立即享受專屬禮遇。