馬來西亞推醫療保健旅遊 專人辦理入境+專用通道/9折機票優惠

馬來西亞醫療保健旅遊一向深受港人歡迎，經過三年多的疫情，加上人口老化問題令醫療需求日益增加，港人更加注重健康。馬來西亞政府大力推行醫療保健旅遊，不但有專人辦理入境，更設專用通道及患者體驗醫療服務，馬來西亞航空更推出9折機票優惠。
過去十年，馬來西亞接待了逾1,000萬名醫療旅客；由2011年至2019年間，到訪人數更大幅增長90%。2022年，當地接待了超過3,000名來自香港的醫療旅客，當中包括有尋求生育、心臟科、腫瘤科、腸胃科、骨科及尊尚級健康檢查等人士。
為來自香港旅客提供無縫對接的醫療體驗，馬來西亞醫療保健旅遊理事會與多家香港醫療機構展開策略性合作，包括︰
● 安珀醫療（Amber Medical Limited）：安珀醫療在提供不同種類的醫療運送、醫療援助，以及出入境交通和物流安排方面，均擁有豐富經驗。團隊由具醫學背景的人員組成，了解求診人士的需求。透過與 MHTC 合作，醫療旅客將可以與 MHTC 成員醫院的醫生進行在線諮詢，並安排他們馬來西亞之旅的整個行程，直到治療完成。
● 德信醫療（Swindon Medical & Diagnostics）：德信醫療提供影像診斷、生育、冷凍卵子、綜合健康檢查及跨境醫療等服務。透過這次合作，信德醫療將協助需要進一步治療的患者，將馬來西亞作為轉介治療的選擇之一，並建立來自香港及內地患者轉介的渠道。
為了進一步提升醫療旅客的整體體驗，馬來西亞醫療保健旅遊理事會在吉隆坡國際機場第一航廈、第二航廈，以及檳城國際機場提供專門的禮賓服務。到埗後，會有專門的團隊在登機橋迎接醫療旅客，並協助辦理入境手續，更可享有專用通道。此外，作為服務系統的一部分，馬來西亞醫療保健旅遊理事會更提供創新的電子簽證醫療平台，為醫療旅客提供更快、更高效的醫療簽證及簽證延期申請流程。另一方面，馬來西亞航空亦同時宣佈，由香港飛往馬來西亞所有目的地的醫療旅客航班票價，將會有9折優惠。