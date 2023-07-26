馬來西亞推醫療保健旅遊 專人辦理入境+專用通道/9折機票優惠

馬來西亞醫療保健旅遊一向深受港人歡迎，經過三年多的疫情，加上人口老化問題令醫療需求日益增加，港人更加注重健康。馬來西亞政府大力推行醫療保健旅遊，不但有專人辦理入境，更設專用通道及患者體驗醫療服務，馬來西亞航空更推出9折機票優惠。

過去十年，馬來西亞接待了逾1,000萬名醫療旅客；由2011年至2019年間，到訪人數更大幅增長90%。2022年，當地接待了超過3,000名來自香港的醫療旅客，當中包括有尋求生育、心臟科、腫瘤科、腸胃科、骨科及尊尚級健康檢查等人士。

為來自香港旅客提供無縫對接的醫療體驗，馬來西亞醫療保健旅遊理事會與多家香港醫療機構展開策略性合作，包括︰

● 安珀醫療（Amber Medical Limited）：安珀醫療在提供不同種類的醫療運送、醫療援助，以及出入境交通和物流安排方面，均擁有豐富經驗。團隊由具醫學背景的人員組成，了解求診人士的需求。透過與 MHTC 合作，醫療旅客將可以與 MHTC 成員醫院的醫生進行在線諮詢，並安排他們馬來西亞之旅的整個行程，直到治療完成。

● 德信醫療（Swindon Medical & Diagnostics）：德信醫療提供影像診斷、生育、冷凍卵子、綜合健康檢查及跨境醫療等服務。透過這次合作，信德醫療將協助需要進一步治療的患者，將馬來西亞作為轉介治療的選擇之一，並建立來自香港及內地患者轉介的渠道。