馬來西亞旅遊|潛入原始雨林秘尋世上最大花朵 揭開高原上大王花身世之謎

別以為馬來西亞是熱帶國家，氣溫全年如夏，其中海拔 1500 米的金馬崙高原，全年平均溫度只有攝氏18度，地理獨特，形成不一樣的生態環境，在這裏隱藏著被稱為世界上最大的花朵—大王花又稱萊佛士花(Rafflesia Keithii)。

是植物既非植物 謎一樣的出現

我們駕車直上金馬崙高原為的是要尋找大王花，此花生長於原始雨林內，所以必須聘用當地原住民做嚮導，因為一來山路崎嶇，二來森林內沒有路牌指示容易迷路，最重要是大王花出現是沒有固定位置，也不知什麼時間開花。只有當地原住民經常附近搜索才能發現。當日我們從集合地點，先坐四驅車行了近十分鐘，才來到森林入口，然後下車步行進去。

嚮導說：「你們今天很幸運，有一朵花就在森林入口處附近，大概行半小時便到，而更多情況需要走一至兩小時才看到。」幸好當天沒有下雨，不過路也不易走，茂密雨林並不通風，潮濕悶熱也十分濕滑。我們還要涉水穿過河流，看過瀑布，然後繼續向山上走，突然眼前的嚮導消失了！正當左顧右盼之際，突然聽到嚮導叫了一聲，原來已經到達大王花位置。

嘩的一聲！這是我第一個反應。不敢相信地下這朵大花，直徑有半個人大，大概 70 cm左右，幽暗森林內紅得發亮像紅寶石奪目耀眼。嚮導說：「這花才開了兩天，也是最佳狀態，花期一般只能維持三至七天。」大王花其實不是真正的植物，因為沒有莖也沒有根，也不需要光合作用成長，真的像外星生物。到目前為止，科學家雖然曾人工繁殖，但未能掌握持續繁殖技巧。