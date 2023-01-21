馬來西亞旅遊｜盤點5大必去景點 雲頂天城世界主題樂園/沙庇島海底漫步

東南亞國家向來深受香港人歡迎，除了泰國之外，馬來西亞亦是不錯的旅遊目的地之一。以下為大家介紹5大必去景點，可暢遊最新刺激的樂園設施，亦可欣賞古意盎然的傳統建築，當然少不了刺激水上活動！

馬來西亞 景點 ｜雲頂天城世界主題樂園 難得重新出發到馬來西亞，當然要玩到盡，不能錯過上年2月才新開幕的雲頂天城世界主題樂園（Skyworlds）。樂園佔地26英畝，座落在海拔6,000英尺的高原，設有26個機動遊戲項目和觀光景點，足夠你遊玩一整天。樂園的設計靈感源自電影情節和驚險劇情，遊客可以探索9大精彩「世界」，包括雄鷹峰、中央公園、自由之路、機器人城、仙女座基地、冰川時代、時光廣場、森林幻境及里約大冒險。每個「世界」都設有緊張刺激的機動遊戲及精心規劃的觀光景點，讓人彷彿置身電影場景，既新鮮又有趣。

雲頂天城世界主題樂園

馬來西亞 景點 ｜馬來西亞樂高樂園 除了新主題樂園外，充滿童年回憶的馬來西亞樂高樂園也是必遊之選。馬來西亞樂高樂園位於新山，是亞洲第一座樂園，也是世界上第六座樂高樂園，佔地超過76英畝，動用5,000萬塊積木打造15,000個模型，園區內還有多達70種的遊樂設施，設7大主題園區，包括起點站、小小世界、樂高王國、幻想樂園、探險旅程、樂高科技城及樂高城市，最適合一家大小一起探索。遊園之後，大家更可一併到樂高水上樂園及2019年開幕的SEA LIFE海洋探索中心，以輕鬆、有趣的方式認識海洋世界，寓玩樂中學習，享受充實的旅程。

馬來西亞樂高樂園

馬來西亞 景點 ｜沙巴沙庇島 喜歡陽光與海灘、看自然風景的朋友相信一定很掛念沙巴，因為這裡坐擁高山景色及海岸景觀，蘊藏很多絕美秘境。到沙巴核心城市亞庇保證能讓你樂而忘返，市區可以到於1977年興建的州立清真寺「打卡」，這裡是沙巴第一座州立清真寺，融合伊斯蘭與現代建築特色。拍完照，可以到沙庇島海底漫步，即使不懂游泳也可以穿上裝備，在海底與珊瑚、魚類作近距離接觸，感受水底的寧靜與無憂無慮。

馬來西亞 景點 ｜九如河激流 想尋找刺激可以到位於斗亞蘭地區的九如河作激流泛舟體驗，這裡水量豐富時可泛舟15公里，中途大約有7-8處急流，驚喜不斷。

馬來西亞 景點 ｜洛高宜野生動物園 最後，再到洛高宜野生動物園親親大自然，這裡離亞庇市約25公里處，車程約一小時，是沙巴第一個野生動物園。這裡面積約280公頃，畜養了超過100種野生動物，包括水獺、長臂猿、長鼻猴、婆羅洲象、雲豹、麝香靈貓及老虎等，非常珍貴。