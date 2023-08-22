馬來西亞旅遊｜馬來西亞新山LEGOLAND門票限時買一送一 中秋+聖誕節適用【內附優惠碼】

準備去馬來西亞旅行的你請注意！由即日起至11月1日，於KKday訂購馬來西亞新山LEGOLAND主題公園門票，輸入指定優惠碼，即可享買一送一優惠。優惠數量有限，先用先得。

馬來西亞新山 LEGOLAND®為亞洲第一座樂高主題遊樂園，分為主題公園、水上樂園及海洋探索中心。樂高主題公園共分為八大主題區，別是起點站、樂高城市、樂高機械、樂高王國、探險之地、幻想樂園、樂高旋風忍者世界及迷你樂園。園內有超過 40 種遊樂設施及景點，有刺激的機動遊戲，亦有較溫和、放鬆的項目，適合不同年齡的小朋友。

馬來西亞 LEGOLAND 必玩項目 1 ：駕駛學院

樂高城市駕駛學校分為駕駛學院，和初級駕駛學院。小朋友可以在這裏學習開車技術，駕駛樂高外貌的汽車，賽道上還有十字路口、紅綠燈和標誌，讓他們在道路上與其他人一決高下，結束後還能領取一張正式的駕照！樂園提供不同大小和速度的汽車，讓不同年齡的孩子也能安全地享受駕駛的樂趣。

馬來西亞 LEGOLAND 必玩項目 2 ：樂高幻影忍者世界

在忍者世界，大家可以練習忍者術，訓練小朋友的身體協調、平衡力和肌肉。乘搭具科技感的戰車，欣賞沿途播放的 4D 動畫，還可以參加攀石、渦流旋轉遊樂設施，讓孩子像忍者般思考、行動和訓練！

馬來西亞 LEGOLAND 必玩項目 3 ：龍 / 龍的學徒

「龍」是樂園中最刺激的機動遊戲，「龍」將帶着各位勇敢的王子和公主進行冒險。跳上這架驚心動魄的過山車，隨着巨龍繞著城堡飛行，俯瞰許多動畫樂高模型，包括居住在城堡庭院中的巨大紅龍！年紀較小的小朋友可以選擇乘搭「龍的學徒」，更輕鬆體驗巨龍一樣翱翔在天空的感覺。