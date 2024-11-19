馬來西亞獲獎推理劇《罪人》 首度來港公演 設演後座談會

馬來西亞劇團木卡空間，將來港上演懸疑推理舞台劇《罪人》，此劇透過多層次故事線、一人分飾多角的表演形式，和獨特的舞台設計，帶觀眾走入充滿不確定和緊張的氛圍，從而對現今複雜的人性和社會現象作出反思。

《罪人》的劇本，靈感源自丹麥電影《厄夜追緝令》(Den skyldige)，此片曾奪得有丹麥金像獎之稱的「羅伯獎」最佳電影。故事從警局報案室一個求救電話開始，引發一連串耐人尋味的案中案。接線警員伊拉，為拯救被綁架的報案女子雪露，不惜越過程序搜尋線索，最後發現受害者掙扎與恐慌的背後，竟隱藏着意料不到的內情。