馬來西亞獲獎推理劇《罪人》 首度來港公演 設演後座談會

馬來西亞劇團木卡空間，將來港上演懸疑推理舞台劇《罪人》，此劇透過多層次故事線、一人分飾多角的表演形式，和獨特的舞台設計，帶觀眾走入充滿不確定和緊張的氛圍，從而對現今複雜的人性和社會現象作出反思。
《罪人》的劇本，靈感源自丹麥電影《厄夜追緝令》(Den skyldige)，此片曾奪得有丹麥金像獎之稱的「羅伯獎」最佳電影。故事從警局報案室一個求救電話開始，引發一連串耐人尋味的案中案。接線警員伊拉，為拯救被綁架的報案女子雪露，不惜越過程序搜尋線索，最後發現受害者掙扎與恐慌的背後，竟隱藏着意料不到的內情。
《罪人》導演顏永禎，有感社會在資訊傳播急速和社交媒體主導的狀況下，真相往往被片面的資訊所掩蓋，遂藉舞台劇創作打造一個想像空間。此劇採用環型舞台設計，並在角色名字、對話，以至所用的道具埋下伏筆。觀眾在觀劇的同時可從中尋找線索，通過自身的視角重構劇情和解讀角色的內心世界。
橫掃馬來西亞戲劇獎
《罪人》於2022年馬來西亞首演，橫掃當地備受推崇的《戲炬獎》5項大獎，包括「最佳戲劇」、「最佳導演」和「最佳音樂音效設計」，主演許栩奪得「最佳女配角」和「最佳新人」奬。《罪人》一共有19個角色，主角伊拉由馬來西亞電影、電視和舞台劇三棲演員陳立揚飾演，其餘18個角色則分別由歌影視俱佳的全能藝人葉俞均、新晉演員許栩和黃志賢三人演繹，他們透過聲音、動作和表情的轉換，展現不同人物的性格和情感張力。(節目以普通話演出，附有中、英文字幕。)
分享會與演後藝人談
節目設有分享會和演後藝人談，以普通話主講。分享會講題為「馬來西亞當代中文劇場的現況」，於11月30日(上午11時)在香港文化中心行政大樓四樓二號會議室舉行，講者為顏永禎和顏永祺，免費入場，需預先網上登記留座www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/theatre/programs_1769.html#tab_6_0 ，座位有限，額滿即止。