馬來西亞Himalaya Vajomba軟糖登陸香港 5月16至18日旺尖銅免費派糖

來自馬來西亞的Himalaya糖果品牌旗下的Vajomba軟糖深受當地人歡迎，近日Vajomba軟糖推出3大新口味，分別是蜂蜜檸檬味、莓果櫻花味和薄荷味。由即日起至5月18日，Himalaya Vajomba將會攜手人氣女團COLLAR組成打氣團，現身旺角、尖沙咀及銅鑼灣免費派糖，為各位生活注入一點甜。

Himalaya Vajomba軟糖正式登陸香港！

全新口味登場！ Vajomba軟糖加入3款新口味，包括蜂蜜檸檬味、莓果櫻花味和薄荷味。軟糖入口煙韌Q彈，更有潤喉作用，咀嚼時帶有輕微清涼感。來自喜瑪拉亞山脈的可愛鬼馬雪怪Yeti（喜瑪拉婭帝）擔任軟糖吉祥物，可能會隨時在全港任何地方出現，為粉絲帶來驚喜。

由即日起至5月18日，Yeti更加與人氣女團COLLAR成員Candy和Day組成Vajomba打氣團，在旺角、尖沙咀及銅鑼灣大派新口味軟糖。Candy和Day的1：1人影立牌同時現身，與粉絲合照打卡，為各位生活打打氣！ Vajomba打氣團應援車時間表： 5月16日(五) 12:00 - 18:00 尖沙咀海防道 5月17日(六) 12:00 - 18:00 旺角雅蘭中心對出 5月18日(日) 12:00 - 18:00 銅鑼灣廣場一期對出