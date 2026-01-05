馬哥孛羅酒店限時優惠 低至半價歎海鮮自助餐

馬哥孛羅酒店—香港推出 1.11 限時餐飲優惠，即日起於網上商店開賣。凡於 1 月 12 日前購買指定餐飲禮券，即可尊享高達半價優惠。是次優惠涵蓋旗下多間人氣餐廳，包括馬哥孛羅咖啡廳、Cucina、Three on Canton 及 SAVVY，即睇下文優惠詳情。

假日早午餐精選 維港景致下享海鮮盛宴 按此預定 是次優惠涵蓋多款早午餐選擇，其中 Cucina 假日海景早午餐主打壯闊維港景觀，餐桌上可品嘗豐富海鮮塔及多款經典意式佳餚；而 SAVVY 周末海鮮早午餐則提供無限量供應的冰鎮海鮮，並可近距離欣賞廚師團隊於開放式廚房即席烹調熱葷，適合假日與家人朋友慢慢享用。 Cucina 假日海景早午餐（一位）：HK$294（原價 HK$588）

SAVVY 周末海鮮早午餐（一位）：HK$269（原價 HK$538）

自助午晚餐低至半價 按此預定 自助午餐及晚餐同樣列入優惠之列。馬哥孛羅咖啡廳選用世界各地時令食材，炮製多款環球美饌；Three on Canton 以即切肉坊、中西熱葷及精緻甜品見稱；而 SAVVY 極尚海陸燒烤自助晚餐 則結合冰鎮海鮮、亞洲風味熱葷及特色燒烤，餐款選擇豐富。 馬哥孛羅咖啡廳 平日自助午餐（兩位）：HK$408（原價 HK$816） Three on Canton 平日自助午餐（兩位）：HK$418（原價 HK$836） 馬哥孛羅咖啡廳 平日自助晚餐（兩位）：HK$658（原價 HK$1,316） Three on Canton 平日自助晚餐（兩位）：HK$748（原價 HK$1,496） SAVVY 極尚海陸燒烤自助晚餐（一位）：HK$379（原價 HK$758）

馬哥孛羅咖啡廳：九龍尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

Cucina：九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓

Three on Canton：九龍尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓

SAVVY：九龍尖沙咀廣東道23號海港城太子酒店3樓