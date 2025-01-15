馬拉松 x 本地藝術家Vivian Ho 應節「福氣滿載 好運常在」新春限定產品

Marathon Sports馬拉松今年再度攜手本地知名藝術家Vivian Ho(何博欣)，以「福氣滿載 好運常在」為主題，帶來融合藝術與文化的創意聯乘。Vivian Ho以其獨特的繪畫風格，描繪出充滿香港色彩的畫作，融入象徵好運與福氣的設計元素，傳遞對新一年的美好祝願。

今年4個「福氣滿載 好運常在」的作品，設計圍繞「福氣」與「好運」兩大主題，注入傳統文化元素：「好運」系列以招財貓與財神為靈感，象徵對財富與成功的期盼，寓意新一年滿載收穫；「福氣」系列中的全盒代表團圓與分享，配搭「福到」揮春，象徵幸福圓滿、福氣滿盈。Vivian Ho亦特別為GigaSports設計「一起必勝」主題作品，以跑步精神為核心，寓意在跑賽中攜手取得好成績。