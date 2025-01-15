熱門搜尋:
二元乘車優惠 2025請假攻略 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-01-15 11:00:00

馬拉松 x 本地藝術家Vivian Ho 應節「福氣滿載 好運常在」新春限定產品

分享：
馬拉松 x 本地藝術家Vivian Ho 應節「福氣滿載 好運常在」新春限定產品

馬拉松 x 本地藝術家Vivian Ho 應節「福氣滿載 好運常在」新春限定產品

adblk5

Marathon Sports馬拉松今年再度攜手本地知名藝術家Vivian Ho(何博欣)，以「福氣滿載 好運常在」為主題，帶來融合藝術與文化的創意聯乘。Vivian Ho以其獨特的繪畫風格，描繪出充滿香港色彩的畫作，融入象徵好運與福氣的設計元素，傳遞對新一年的美好祝願。

今年4個「福氣滿載 好運常在」的作品，設計圍繞「福氣」與「好運」兩大主題，注入傳統文化元素：「好運」系列以招財貓與財神為靈感，象徵對財富與成功的期盼，寓意新一年滿載收穫；「福氣」系列中的全盒代表團圓與分享，配搭「福到」揮春，象徵幸福圓滿、福氣滿盈。Vivian Ho亦特別為GigaSports設計「一起必勝」主題作品，以跑步精神為核心，寓意在跑賽中攜手取得好成績。

Marathon Sports馬拉松今年再度攜手本地知名藝術家Vivian Ho(何博欣)，以「福氣滿載 好運常在」為主題，帶來融合藝術與文化的創意聯乘。

Marathon Sports馬拉松今年再度攜手本地知名藝術家Vivian Ho(何博欣)，以「福氣滿載 好運常在」為主題，帶來融合藝術與文化的創意聯乘。

「福氣滿載 好運常在」購物驚喜

Marathon Sports馬拉松或GigaSports門市購物，即可享精選優惠或獲贈新春限定禮品。

adblk6
購買任何產品，即可獲贈【Marathon Sports馬拉松 x Vivian Ho】揮春一套 (一套兩款，隨機派發，送完即止。) 購物滿$688，即送【Marathon Sports馬拉松 x Vivian Ho】或【GigaSports x Vivian Ho】利是封。(Marathon Sports馬拉松：一套4款、GigaSports：一套1款) 購物滿$688，即送【Marathon Sports馬拉松 x Vivian Ho】或【GigaSports x Vivian Ho】利是封。(Marathon Sports馬拉松：一套4款、GigaSports：一套1款)

銀聯卡簽賬特別優惠：

憑銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼 購買兩件貨品並單一簽賬滿指定金額即享以下優惠：

1)      滿$1,000，即減$50

2)      滿$1,288，額外再送【Marathon Sports馬拉松 x Vivian Ho】新年限定利是封袋1 (價值$188)

*只適用於馬拉松、Catalog GigaSports

銀聯卡簽賬特別優惠

銀聯卡簽賬特別優惠

「福氣滿載 好運常在」限定產品登場

「福氣滿載 好運常在」系列產品精選多款以招財貓、好運及福氣為主題的設計精品，包括行李箱套、行李帶、充電器/行動電源、地墊及造型抱枕等。每件產品既具實用性，又寓意滿載新春祝福，送禮或自用皆宜！

招財貓5000mAh 充電器 / 行動電源 $199 招財貓軟式硅藻土吸水地墊$139 招財貓軟式硅藻土吸水地墊$139 發財抱枕連毯子 $239 招財貓行李帶 $99 招財貓行李箱套 $99

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！