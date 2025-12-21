馬會 x 大館冬日節慶 巨型聖誕樹/馬戲表演/高難度雜技演出

聖誕將至，香港賽馬會聯同大館，邀請市民與遊客一同感受節日氣氛。由即日起至 2026 年 1 月 4 日，「馬會 x 大館 ── 小心意 • 大眾樂 2025」於大館舉行，以燈飾、當代馬戲及音樂表演，將這個歷史建築群打造成一個充滿溫馨與分享氣氛的節日空間。
檢閱廣場變身歡樂遊樂場
節日期間，大館檢閱廣場變身節日遊樂場，一棵高達12米的巨型聖誕樹矗立其中，配合燈飾及藝術裝置，為古蹟空間添上冬日光影。廣場同時設有互動體驗空間，非常適合停留、拍照及休憩，在市中心感受節日氣氛。
「玩轉大館馬戲季」回歸
「玩轉大館馬戲季」亦將回歸，今年邀請了多個國際及本地馬戲團隊帶來當代馬戲演出，部分作品更為亞洲首演。節目包括來自丹麥的《疊出新世界》，以高難度雜技呈現力量與美感；美國雜耍藝術家 Wes Peden 首度來港演出《螺旋波波轉轉轉》，結合物理概念與超現實視覺；以及法國全女班三人組 La Triochka 以《反轉人生》探討都市生活的張力與平衡。
同時亦有適合一家大小欣賞的演出，包括比利時兄弟檔《C 兄鬥 C 弟》、韓國藝團 64J 的《森境平衡》，部分節目更設親子工作坊，讓觀眾親身體驗馬戲藝術。
亞洲馬戲平台聚焦新銳創作 促進跨地域交流
第二屆《亞洲馬戲平台》繼續於大館舉行，匯聚來自香港、北京及台灣的馬戲藝術家，展示亞洲當代馬戲的多元創作，促進跨文化交流。來自韓國的默劇作品《Onni 的多重宇宙》亦將登場，以肢體語言描繪女性成長故事，結合幽默與情感。
節慶限定餐飲、選物與工作坊同步登場
節日期間，大館內超過30間餐廳、咖啡店及商戶推出限定餐飲及節慶商品，涵蓋早午餐、節日晚宴、甜點及酒品，適合不同聚會需要。多間精品店亦帶來節慶選物及手作工作坊。