馬會 x 大館冬日節慶 巨型聖誕樹/馬戲表演/高難度雜技演出

聖誕將至，香港賽馬會聯同大館，邀請市民與遊客一同感受節日氣氛。由即日起至 2026 年 1 月 4 日，「馬會 x 大館 ── 小心意 • 大眾樂 2025」於大館舉行，以燈飾、當代馬戲及音樂表演，將這個歷史建築群打造成一個充滿溫馨與分享氣氛的節日空間。

節日期間，大館檢閱廣場變身節日遊樂場，一棵高達12米的巨型聖誕樹矗立其中，配合燈飾及藝術裝置，為古蹟空間添上冬日光影。廣場同時設有互動體驗空間，非常適合停留、拍照及休憩，在市中心感受節日氣氛。

「玩轉大館馬戲季」回歸

「玩轉大館馬戲季」亦將回歸，今年邀請了多個國際及本地馬戲團隊帶來當代馬戲演出，部分作品更為亞洲首演。節目包括來自丹麥的《疊出新世界》，以高難度雜技呈現力量與美感；美國雜耍藝術家 Wes Peden 首度來港演出《螺旋波波轉轉轉》，結合物理概念與超現實視覺；以及法國全女班三人組 La Triochka 以《反轉人生》探討都市生活的張力與平衡。

同時亦有適合一家大小欣賞的演出，包括比利時兄弟檔《C 兄鬥 C 弟》、韓國藝團 64J 的《森境平衡》，部分節目更設親子工作坊，讓觀眾親身體驗馬戲藝術。