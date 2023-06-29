馬鞍山星級漢堡店Sick! Burger進駐銅鑼灣 限定沙嗲牛肉芫荽堡／華田＋維他奶昔 向港式風味致敬

馬鞍山星級漢堡店Sick! Burger進駐銅鑼灣

一直做馬鞍山街坊生意的米芝蓮星級漢堡包小店Sick! Burger，最近開到銅鑼灣僻靜的希雲街小巷尾，除了鎮店雙層牛肉漢堡「Double! Sick」，今次帶來充滿港式情壞的新店限定系列──「Sick! Satay」沙嗲牛肉炒芫荽蛋漢堡、升級版「蔥油洋蔥圈2.0」，紫菜金沙鹹蛋黃薯條以及兩款分別用上阿華田及維他奶打造的特飲；另有製作步驟繁複的「Sick! Veggie」藜麥脆薯餅素漢堡亦首次登場！新店感覺開揚，裝潢也融入港式風格，紙皮石地磚、水泥牆身、霓虹燈招牌，比舊店更光潔明亮更有風格。老闆表示雖然銅鑼灣租金比起馬鞍山貴，但食品價格沒變，想做到兩店始終如一，小店真是很有人情味！文、攝：Winki

Sick! Burger 銅鑼灣店│漢堡包都有米芝蓮組合 曾於多間米芝蓮星級餐廳工作的老闆Chef Lai，繼續運用其豐富的fine dining經驗，設計不同款式的漢堡包的餡料組合pairing，他表示，這是「拆解和重組的玩法」，亦非常著重細節，例如馬鞍山店的蟹肉漢堡，都會參照從前煮crab cake的經驗，配搭青蘋果和柚子等，是常見的黃金組合。而今次最花功夫的限定新品veggie burger藜麥脆薯餅素漢堡都是玩組合，底層由意大利黃瓜和青瓜(Zucchini)疊成，靈感就是來自Ratatouille（普羅旺斯燉菜），中層素漢堡扒由不同蔬菜合成，有藜麥、菠菜、薯仔和日本菇，首先全部切粒，加蒜蓉炒香調味，攤涼後再壓薯仔、整菠菜蓉等，最後沾意大利粟米粉脆炸，搭配自家製波椒醬，真的功夫少不了。