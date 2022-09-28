馬鞍山美食｜新開西餐FAT ANGELO’S 平食法國手工菜 香草檸檬燒黃油雞/白酒忌廉青囗

馬鞍山曾經一度被網民笑稱是「美食沙漠」，指區內餐飲選擇太少。最近MOS Town新港城中心就有高質新餐廳進駐，由香港土生土長的廚師Raymond Wong主理，主打新派西式家庭料理及意法手工菜，適合一家人坐底慢慢歎，附近街坊一於去試試！

平食法國手工菜

餐牌多款主菜都有誠意，心水推介香草檸檬燒黃油雞配烤菠蘿($148)，為法國手工菜，嚴選本地農場岀產的玉米雞。玉米雞以玉米為主要飼料，配以香草、檸檬汁及檸檬皮一起醃製及烤焗，使雞肉更皮脆肉嫩，油香四溢而不油膩。另外也有大熱招牌白酒忌廉青囗($188)，一鍋上菜份量十足，嚴選西班牙進口藍青口，肉質豐盈，配以秘製白酒忌廉汁烹調，吃起來啖啖肉，鮮甜美味。除了經典菜式，餐廳亦細心顧及不同客人的需要，供應營養價值豐富的有機糙米飯。南瓜、羽衣甘藍、腰果 · 有機糙米飯($98)，菜式以傳統意大利燴飯方式烹調，濃郁奶滑，再搭配經油炸處理的羽衣甘藍和南瓜粒，口感豐富。