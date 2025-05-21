驅蚊方法｜擺脫吸蚊體質！大汗、血糖高人士高危 某類化妝品留意

夏天特別容易吸引蚊叮蟲咬，但其中有幾類人士更是吸蚊體質，需要改善體質才可以有效遠離蚊蟲。大汗、化妝、穿深色衣服等5類吸蚊體質要留意，驅蚊如何應對？本文提供3個驅蚊方法，讓大家暑假可以擺脫吸蚊體質！
吸蚊體質｜容易出汗
比起通過辨別血液的味道進行吸血，蚊子通常都會通過氣味來尋找獵物。若果屬於容易出汗的體質，即代表身體容易發出氣味，容易吸引蚊子，因此在夏天需要常清潔，保持身體乾爽才可避過蚊子的侵襲。
吸蚊體質｜經常化妝
大部份化妝品都帶有香氣，其中化妝品裏的硬脂酸(Stearic acid)成分帶有蚊子喜歡的氣味，特別容易吸引蚊子，因此可轉用一些不含硬脂酸的化妝品或少用化妝品來擺脫吸蚊體質。
吸蚊體質｜常穿深色衣服
夏天穿著深色衣服除了會比較吸熱外，同時還會吸引蚊子，這是由於蚊子喜歡在弱光的環境生活，例如樹蔭、草叢等，因此深色衣服便更容易吸引蚊子。
吸蚊體質｜呼吸頻率高
蚊子可以根據呼出的二氧化碳來尋找獵物，而呼吸頻率比較高的人一般都會呼出更多二氧化碳，因此孕婦、小朋友、嬰兒等都較容易吸引蚊子。
吸蚊體質｜血糖／血液質量高
據說某種血型特別吸引蚊子，但實際上比起血型，血糖或血液質量才是吸引蚊子的關鍵。由於蚊子對血液中的糖、脂肪或蛋白質特別敏感，若果血液中這些成分的含量較高，便容易吸引蚊子。
個人驅蚊應對｜多吃大蒜
由於蚊子會根據氣味來尋找獵物，而蚊子並不喜歡人體所分泌的大蒜味，因此可以在日常多吃大蒜，通過氣味趕走蚊子。
個人驅蚊應對｜儘量穿襪
夏天外出的時候，不少人都喜歡穿着拖鞋，這樣會令更多皮膚露出，引來蚊叮蟲咬。穿着襪子後，皮膚的濕度會降低，而且露出面積亦會減少，可以防止蚊蟲叮咬。
個人驅蚊應對｜多穿淺色衣服
深色衣服容易吸引蚊子，所以為了驅蚊建議多穿淺色衣服，同時亦有防止吸熱的作用，防蚊之餘亦有效避暑。