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2022-07-30 12:30:00

驅蚊｜物理防禦+化學攻擊！盤點5個室內驅蚊小貼士 多管齊下遠離毒蚊！

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驅蚊｜物理防禦+化學攻擊！盤點5個室內驅蚊小貼士 多管齊下遠離毒蚊！

驅蚊｜物理防禦+化學攻擊！盤點5個室內驅蚊小貼士 多管齊下遠離毒蚊！

正值夏天，蚊患亦變得特別嚴重，進行室外活動時當然要做好防蚊準備，但即是在室內亦不可無視蚊蟲的侵害。除了使用蚊香、驅蚊燈等化學產品外，以下盤點5個室內驅蚊小貼士，讓大家多管齊下遠離毒蚊！

室內驅蚊｜安裝蚊網

有些人在夏天都有打開窗戶通風的習慣，但是打開窗戶卻容易招來蚊蟲，因此最佳的物理防禦便是安裝蚊網來阻隔蚊蟲在屋外，同時在蚊網上噴上驅蚊噴霧，這樣便可以雙重阻隔蚊蟲侵害。

即使在家中仍需小心蚊子。 特別建議居住在郊外附近的家庭安裝蚊網。 安裝蚊網可得到防禦的保障。

室內驅蚊｜設置蚊帳

近年越來越少人在家中設置蚊帳，不但覺得設計老土，影響室內設計，使用時亦比較不方便。但是設置蚊帳卻是最有效阻止蚊子在睡覺時進行攻擊，只要將蚊子阻隔在蚊帳外，同時在房間打開驅蚊液、驅蚊燈等驅蚊產品，便可以達到防禦及攻擊的作用。如果家中多蚊的話，特別建議為小朋友的房間設置，以防小朋友在睡眠時飽受蚊子攻擊。

特別適合設置在小朋友的房間。 對於無法防禦蚊子侵害的嬰兒來說，蚊帳便是最佳的保護。 如果擔心影響室內設計，可選擇非固定式的蚊帳使用。

室內驅蚊｜番梘水滅蚊

通常積水都會吸引蚊蟲滋生，但是蚊子卻不而生長在鹼性環境中，因此可以利用番梘或洗衣粉製成番梘水、洗衣水，在露台、窗戶旁等位置放置一個加入番梘水的盆子，第二天便可在盆中發現一些死去的蚊子。這是由於番梘和洗衣粉等都雖然都大有吸引蚊子的香料味，但同時卻屬鹼性，因而會讓母蚊誤以爲有食物就把卵產在盆子中，從而成功滅蚊。

番梘中的鹼性可殺死蚊蟲。 只需將番梘的泡沫加進水中便可。 適合將番梘水放在露台內外滅蚊。

室內驅蚊｜植物驅蚊 

除了含有化學物質的蚊香、驅蚊液、驅蚊燈等化學產品，其實可以利用天然的植物驅蚊，種植薄荷、尤加利、香茅、天竺葵、百里香等對蚊子來說帶有討厭氣味的植物都有效驅趕蚊蟲。此外，還可以用橙皮晾乾後包在絲襪或網袋中放在牆角，不但有效驅趕蚊蟲，甚至可以使空氣清新。

薄荷葉和迷迭香都具有驅蚊的作用。 具有獨特氣味的植物一般都有驅蚊作用，例如百里香、香茅等。 剩下的橙皮可以曬乾後用來製作驅蚊用品。

室內驅蚊｜糖水誘捕 

如果已經做好防蚊措施但仍然有蚊蟲飛進家中，可以在樽口較細的杯子倒進約50毫升的糖水或啤酒，然後放置在桌面或較多蚊蟲的位置，當蚊子聞到甜味便會鑽進杯中，最終被啤酒或糖水黏實致死。不過誘捕蚊子後盡快清理，以免吸引螞蟻、曱甴等蚊蟲。

香甜的味道容易吸引昆蟲。 可以使用樽口較小的酒瓶作為容器，讓蚊子難以逃離。 啤酒及啤酒樽亦有同樣的效果。
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