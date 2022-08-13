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2022-08-13 18:00:00

驅蚊｜蚊香原來最毒？ 盤點5款常用驅蚊產品正確使用法

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驅蚊｜蚊香原來最毒？ 盤點5款常用驅蚊產品正確使用法

驅蚊｜蚊香原來最毒？ 盤點5款常用驅蚊產品正確使用法

為了防止蚊蟲侵擾，坊間有不少驅蚊產品專門對付蚊蟲，但是並非每一款驅蚊產品都適合所有年齡層使用，需要以正確的方法才可以保障使用者的健康與安全。以下就盤點5款常用驅蚊產品正確使用法，驅蚊的同時還需要注意安全！

驅蚊｜安裝蚊帳/蚊網

在眾多驅蚊產品中，具有防禦效果的蚊帳或蚊網適合任何年齡層使用，而且能夠從物理方面阻隔蚊蟲侵擾，屬於特別有效的驅蚊方法。不過需要注意蚊帳或蚊網會否有破損的地方，以防漏網之「蚊」的出現。

安裝蚊網後，開窗通風也不用太過擔心。 需要留意蚊網是否有破洞的情況出現。 可以在走廊位置加入蚊網，限制蚊子活動的空間。 蚊帳可以在睡覺的時候進行有效的物理防禦。 可以安裝在嬰兒車上，出門時也可以防禦蚊子。

驅蚊｜防蚊噴霧

如果需要出入潮濕或叢林地區，那麼便需要預先使用防蚊噴霧保護自己，而晚上出門或到水邊遊玩亦同樣，使用防蚊噴霧可以有效驅趕蚊蟲。但是使用的時候需要避免直接噴在臉上，以免造成過敏。

如果6個月至1歲的小朋友使用的話，建議先噴在衣物、BB車、BB床等物品上，而1歲以上的小朋友則可以直接接觸在皮膚，噴在手臂、雙腿、頸部等容易被蚊蟲叮咬的位置即可。

進行戶外活動前最好先用防蚊噴霧。 露出的部份都需要噴上。 可以噴在BB車周圍，代替直接噴在嬰幼兒的皮膚上。

驅蚊｜電蚊香/液體電蚊香

若果已經在家中安裝蚊網卻仍會受到蚊蟲滋擾，可以使用點蚊香來攻擊蚊子。而電蚊香的主要成分為除蟲菊精類，以毒性較低的人工合成殺蟲劑來攻擊蚊子神經，從而有效殺害蚊蟲，而且對對人類造成的影響相對上不大。

使用的時候建議需要開窗通風，以免長時間在封閉狀態下使用，讓小朋友、孕婦、老人家等在高濃度的化學劑下生活。同時需要將驅蚊產品放在嬰兒話小朋友接觸不到的位置，避免他們誤放入口，造成中毒。

需要注意電蚊香片的使用時間，以免因耗盡而失去效能。 可以在床邊放上電蚊香液。 盡量放於嬰幼兒不會輕易接觸到的位置。

驅蚊｜藥油

有些人會使用味道刺鼻的藥油來驅趕蚊蟲，例如花露水、白花油、香茅油等。這些藥油大部份都含有薄荷醇、樟腦等成分，用起來很清涼，而且確實存在蚊子討厭的氣味。但薄荷醇的含量愈高，對皮膚的刺激性便會愈強，因此盡量避免用於嬰幼兒、孕婦及老人家等皮膚較脆弱的人士身上。

對嬰幼兒來說白花油的刺激可能會過高。 臉部位置更是不可以使用藥油。 雖然具有驅蚊的作用，但是並非適合每個人使用。

驅蚊｜燃燒式蚊香

燃燒式蚊香與電蚊香一樣，同樣通過除蟲菊精類來驅趕蚊蟲，因此具有侵害神經的毒性。而燃燒式蚊香以燃燒的方式來製造驅趕蚊蟲的煙霧，因此會誘發呼吸道刺激反應的危險，應避免在嬰幼兒、孕婦、老人家或有呼吸道疾病的人士面前使用。同時，使用明火燃點的蚊香更會有火災的危險，若然不惜被小朋友觸碰亦會造成灼傷的問題，所以使用的時候需要特別小心。

蚊香使用明火，不建議在室內使用。 可以在露營、野餐等郊外活動時使用。 同時可以放在露台位置驅趕蚊蟲。
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