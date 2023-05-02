驚喜聯乘｜shu uemura x peko牛奶妹系列 打造Y2K甜酷糖果妝容/加入牛奶香氣

今年時尚界吹起Y2K潮流，shu uemura 2023春夏就與日本peko牛奶妹聯乘，推出一系列繽紛糖果色彩的彩妝，讓大家大玩Y2K甜酷糖果妝容，系列的銀色金屬包裝充滿未來感，但同時保留了peko的可愛經典調皮表情，更融合糖漿質感與牛奶香氣，令彩妝官感再升華！

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜限定眼影組合 shu uemura x peko限量眼影組合靈感源自經典的peko糖果鐵盒，銀色錫盒上重新演繹peko的經典調皮形象，內各有6款全新春夏眼影，包括raspberry lollipop 紅莓棒棒糖眼影組合，紅莓粉與Y2K味十足的紫色，搭配蜜桃粉與棕色，塑造活潑調皮的多變妝容；另一款lemon fizz 檸檬薄荷眼影組合，以薄荷綠與檸檬黃配搭橙色與棕色，塑造出超清爽妝感。

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜ rouge unlimited kinu satin 無色限絹感唇膏 靈感源自日本絲綢的奢華與絲滑質感，加上濃郁的糖果色散發着牛奶糖香氣，色調包括清新水嫩的西瓜紅，以及誘人的蜜桃粉紅唇色。

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜rouge unlimited kinu satin 無色限絹感唇膏 $300

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜ rouge unlimited kinu cream 無色限絹感唇釉 絲滑的奶油質地為雙唇帶來滑順貼合般的呵護。以日本技術色素因子注入純色，3款限定「美味」色調包括奶糖橘、肉桂忌廉及黃昏暖橘，單是看都令人「垂涎 」。

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜rouge unlimited kinu cream 無色限絹感唇釉 $305

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜無色限胭脂 限量包裝充滿未來感，兩款甜美糖果色包括草莓芭菲的粉紅色，以及如牛奶焦糖的柔和米棕色，令面頰散發著牛奶糖般的甜美色調及香氣。

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜無色限胭脂 $290

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜ ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油 王牌潔顏油換上peko限量版未來感新裝。潔顏油蘊含來自日本利島的山茶花籽油，在潔面的同時深度保濕滋養，養出柔滑嫩肌膚。持續每日早晚使用，令有助肌膚更水潤柔嫩，提升肌膚柔滑度。

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜ultime8 黃金琥珀養膚潔顏油 $930

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜武士刀眉筆 王牌的暗棕色武士刀眉筆同樣換上peko新裝，眉筆以傳統「日本長刀」形狀作靈感，刀鋒筆尖方便勾畫出精準的自然眉毛，眉筆的硬度更有助描畫細緻俐落的眉線，塑造自然立體的霧眉。

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜武士刀眉筆 $220

shu uemura x peko 牛奶妹系列｜ petal 55 粉底掃 植村秀標誌性的petal 55粉底掃，擁有 189,000根高密度鬃毛，締造貼服底妝而不會留下掃痕，締造輕透貼服的Y2K底妝。