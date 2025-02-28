驚蟄將至潮濕來襲 居家潮濕蟲侵擾防不勝防

下周三(5日)迎來二十四節氣中的驚蟄，這一節氣象徵春雷乍響，連帶潮濕天氣來臨，為各種家居害蟲提供理想的孳生環境。潮濕蟲，如書蝨、姬薪蟲、衣蛾及衣魚等，開始活躍於家中各個角落，特別是濕氣較重的地方，例如衣櫃、書櫃、窗框及儲物間等。由於這些昆蟲以霉菌和真菌為主要食物來源，單靠一般殺蟲劑未必能徹底根除，防治關鍵在於控制室內濕度。

書蝨是最常遇見的潮濕蟲，這種微小昆蟲體長不足1毫米，肉眼看起來僅是移動的小白點，卻極為活躍，尤其偏好濕度過高的牆壁、地面、書櫃及衣櫃內部。書蝨的食物來源主要是霉菌，因此若發現書櫃或家具表面出現霉斑，便極有可能成為書蝨滋生的溫床。除了書蝨，潮濕環境下也容易孳生衣蛾，擅長隱匿於陰暗、不受干擾的地方，如衣櫃深處、地氈下方或儲物箱內。雌蛾一次可產下50至200顆卵，孵化後的幼蟲會啃食棉、羊毛、絲綢等天然纖維製品。此外，書籍與紙張亦是另一種潮濕蟲衣魚的最愛。這類昆蟲體形細長，擁有兩條長觸角及三條尾毛，行動敏捷，會啃食紙張、皮革及人造纖維等物品，對家居物品的損害不可忽視。