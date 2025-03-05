驚蟄打小人 踢走衰運慰藉心靈

灣仔鵝頸橋三岔路口殺氣重 成為驚蟄打小人聖地 二十四節氣中的驚蟄，香港人最熟悉的傳統習俗，必定是「打小人」。去哪裏打小人最好？灣仔鵝頸橋橋底的三岔路口殺氣重，是最佳的「三煞位」，屬大熱之選，每年驚蟄當日，例必擠滿來幫襯的客人。 為甚麼要打小人？各人原因不同，不過，通常是自覺頭頭碰着黑，工作不順利，又或者經常被身邊小人中傷，因而祈求保心安，也有些是感情轇轕，不幸遇上花心男或遭小三介入婚姻中，所以藉打小人發洩情緒，吐一口烏氣。

獲《時代雜誌》點名稱讚 驚蟄打小人受國際關注 在鵝頸橋底，當你委託的「職業神婆」拿起一隻舊鞋，一邊不斷用鞋底拍打象徵不吉利的「小人紙」，一邊唸唸有詞說出各種「咒語」，那一剎，不管是否靈驗，已經幫助你達到紓緩壓力和平衡心理的作用，非常治癒。 說穿了，打小人就是一門心靈自癒的科目。 「打小人」原本是流行於香港和廣東省珠江三角洲的民間習俗，在1950年代的相關報道，將它稱為民間迷信陋習，前往打小人的市民都是「愚昧婦孺」，提供打小人服務的是神棍。 延伸閱讀：觀音借庫後吃生菜宴 粵港澳大灣區傳承300年歷史