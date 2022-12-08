高效長氣 | 日本精製Intel Evo強效1小時快充八成 混合辦公必備Fujitsu FMV MH 14

返工新常態，好多公司都要求員工混合辦公，一部筆電走天涯。要有效遙距協作，隨傳隨到，筆電設計不止要流動輕薄，擴充齊全，也要續航力強，經常要保持聯繫，而且硬件高效可靠穩定，能針對視像會議提升參與體驗。而符合以上所有條件，仲要全機日本製造，小編大力推薦Fujitsu最新14吋筆電FMV MH 14！ 島根縣廠房裝嵌 通過下墜與按壓測試 Fujitsu FMV MH 14採用東瀛風簡約設計，淨色鎂合屬機身炮製；配以代表「無限」的品牌標誌鐫刻於背蓋一角，低調內斂。新機標榜在日本島根縣的Fujitsu廠房裝嵌及檢測，過程中不假外求之餘，筆電還通過約76厘米自由落體及重達35千克力單點壓力測試，堅韌耐用。日本機種向來都以實用為本，而此機也不例外，緊湊設計機身兩側的擴充端子齊全，包括雙USB-A、雙USB-C、HDMI輸出、音效插孔、LAN埠與Micro SD卡插槽，足以應付不同場合使用需要。

Fujitsu FMV MH 14設計流動輕薄兼擴充齊全。

符合Intel Evo平台標準 12.9小時長續航支援快充 對於選購合適筆電的上班一族，未必人人都深明硬件規格知識，故早前Intel藉著推出Evo平台認證標準，讓用家掌握效能、續航力和輕巧程度，能滿足消費者真實使用體驗。例如獲Intel Evo認證、僅重1.13公斤的Fujitsu FMV MH 14，最高搭載Intel Core i7處理器，廠方指新機的執相與影片剪輯效能快26%，加上60Wh電池對應快充技術，1小時可充八成電量；外勤、出差甚示work from everywhere，一樣保持聯絡，業務從不間斷。

新機符合Intel Evo平台標準，12.9小時長續航支援快充。

內置AI消噪 備有實體鏡頭遮蓋 為了方便瀏覽，新機用上3面窄框寬闊視野屏幕設計，提供防眩光全高清解析度，另外背光鍵盤採用兩級按鍵回饋鍵帽，長時期打擊仍確保可靠耐用。最重要的是，針對頻繁的視像會議需要，此機內置AI智能消噪功能，用家通訊時能夠有效阻絕環境雜音與打字的敲擊聲，配合雙前置BOX speaker及Waves MaxxAudio改善聽覺體驗，增加用家遙距開會的參與度。不得不提，機頂高清視像鏡頭備有實體遮蓋，無懼筆電被hack讓不法之徒從鏡頭一覽無遺。