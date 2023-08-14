高爾宣夥《造星V》希晉 TSoul 今夏最後一場濕身派對獻技

早前於西九舉行的《Space Music Festival》，將於9月尾移師到香港海洋公園水上樂園舉行，並請來台灣金曲獎「最佳新人」rapper高爾宣(OSN)，伙拍本地rapper TIAB、《全民造星V》的希晉(HEi-Z)、TSoul等，並加入才女DJ RayRay，舉行一場HipHop x EDM水上樂園濕身派對，與大家一起捉緊夏天的尾巴。 《Space Music Festival : The Cosmic Splash》會以cyberpunk風格星空水戰為主題，入場觀眾除了享受音樂節和任玩水上樂園設施外，單身觀眾更可到「配對漂流池」，在狂熱氣氛下發展微妙的感情，配合美酒、霓虹燈光打卡區等，相信每位入場樂迷必定盡興而歸。

TIAB 明言突襲樂迷 高爾宣稱，其fans對他表示，今次音樂節網上出現門票炒賣情況，他因此要幫fans向主辦買票，「上次西九音樂節有fans哭訴門票被炒賣，被逼要買『黃牛票』，這次我特意問大會能否先給fans訂票，如果還不夠，我就跟助手在公開發售時一起搶票！」活動在香港海洋公園水上樂園舉行，觀眾除了聽歌外，更可場內「玩水」，TIAB 揚言可能會與高爾宣「突襲」水上設施，與樂迷一齊狂歡：「我已經準備好戰衣同玩水嘅泳褲啦！到時天氣應該仲好熱，所以我都好想落水玩下。」

HEi-Z TSoul 出道後首個音樂節演出 《造星V》成績排第4的HEi-Z，笑言音樂節表演比參賽更有挑戰性：「要保持大家興奮嘅心情，歌曲選擇上相當有難度，加上唔再係參賽者嘅身分， 正式入行，演出心情會更緊張。」希晉亦希望音樂節快點來臨，儘快與歌迷見面。TSoul則對首次參與水上音樂節表示緊張：「有擔心過其他入場嘅樂迷識唔識我、鍾唔鍾意我，我好感恩有soulmate一路以嚟對我嘅『愛』，由比賽撐我到依家。」TSoul揚言會好好練習，並請大家期待演出。

《Space Music Festival : The Cosmic Splash》官方海報。