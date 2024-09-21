高質中菜推介｜金鐘太古廣場 Auntie ĀYI 推創新菜單 懷舊芝麻糖脆皮雞/20年陳花雕西澳龍蝦蒸蛋

金鐘太古廣場 Auntie ĀYI菜式推介

餐廳菜單上多款廣為人識的嶺南經典菜式都值得一試，心水推介懷舊芝麻糖脆皮雞，創作靈感源自主廚童年吃過的芝麻糖，選用自由放養的本地雞製作，不單皮脆肉嫩，更加入了芝麻糖的其甜美及香脆，上菜擺盤呈鳳凰形態，精緻之餘亦能讓食客感受上世紀七十年代的本地宴客菜風味。脆脆米湯泡東星亦是必吃，主廚先把東星斑蒸約十五分鐘及去掉主骨，並加入香脆炸米。把蒸魚的魚汁與米一起熬成粥水，使魚的精華與米完全融合，再淋於東星斑上，整道菜式鮮香富口感層次。

一場來訪Auntie ĀYI，當然不能錯過餐廳招牌菜二十年陳花雕西澳龍蝦蒸蛋，用上經二十年陳釀的花雕酒，芬香迷人。而蘇杭蟹釀橙更巧功夫，由人手釀入大閘蟹肉、蟹膏，然後與橙肉、橙汁、酒等一同蒸煮，每口蟹肉都沾上清幽的橙香，令人回味無窮。



Auntie ĀYI

地址：金鐘金鐘道 88 號太古廣場 LG1 樓 002 號舖

電話：28037881