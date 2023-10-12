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生活
2023-10-12 13:56:53

高質中菜｜富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」香港仔漁市場取材 炮製時令秋日美饌盛宴

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高質中菜｜富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」香港仔漁市場取材 炮製時令秋日美饌盛宴

高質中菜｜富麗敦海洋公園酒店中菜廳「玉」香港仔漁市場取材 炮製時令秋日美饌盛宴

香港富麗敦海洋公園酒店二樓的中菜廳「玉」主打傳統粵式佳餚，由擁有超過40年經驗、屢獲香港旅遊發展局「美食之最大賞」殊榮的米芝蓮星級行政總廚賴正成師傅掌舵，「玉」自去年與酒店同步開業後，火速成為城中風評甚佳的中菜餐廳，水準高質穩定，值得一試。適逢秋季，餐廳為賓客精心呈獻秋日美饌盛宴，一系列新登場的粵菜佳餚非常吸引！

中菜廳「玉」秋季全新秋日美饌盛宴

秋日美饌盛宴特意採用鄰近的香港仔漁市場的環保海鮮入饌，充分體現出富麗敦海洋公園酒店的可持續發展理念，分別有龍帶玉梨香伴柚子醋車厘茄、蟹肉冬茸燴燕窩、蝦籽柚皮扣關東遼參、豉油蒸星斑球、濃湯浸絲瓜浸鮮蝦仁、肉骨茶小籠包又及川貝燉原個津梨。心水推介蝦籽柚皮扣關東遼參，不僅將海陸時令食材和諧結合，更彰顯粵菜精髓。菜式工序費時，海參以蠔油蝦籽醬汁中細火慢燉，口感爽滑軟糯，而柚皮需要至少提前兩天準備，經過泡水、用豬油炸至鬆化、以濃湯燜煮等多重工序，雪白的柚皮逐漸變成鬆軟的海綿狀，完全吸收蠔油中的鮮味。另外肉骨茶小籠包更是賴師傅的得意之作，源自新加坡「玉」的招牌菜，餡料內加入充滿胡椒和藥材風味的東南亞肉骨茶，並釀於透薄的小籠包皮之中，美味令人難以忘懷。

秋日美饌盛宴由即日起供應至2023年10月31日，每位定價港幣1,180元，最少二位起入座。


地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店2樓
電話：2166 7488

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