高質中菜｜沙田凱悅酒店聯乘蘇州凱悅酒店 呈獻期間限定「悅嚐滋味盛宴」

沙田凱悅酒店 限定「悅嚐滋味盛宴」

沙田凱悅酒店沙田 18 主廚何振雄師傅，將聯同蘇州凱悅酒店的黑珍珠二鑽餐廳華池 88 行政總廚王襟冰師傅，推出一系列期間限定菜式及大閘蟹美饌。「黑珍珠餐廳指南」被喻為中國版米芝蓮，王襟冰師傅以大膽新穎的烹調方式令餐廳連續五年上榜黑珍珠餐廳指南，更成為蘇州首家黑珍珠二鑽餐廳，質素之高有目共睹！華池 88 以原汁原味的蘇州特色菜、太湖船家菜和淮揚風味菜為賣點，興同樣與著重食材原味的沙田 18不謀而合，是次聯乘可謂相得益彰。

機會難逢，必食華池 88 的招牌菜式醉江南文火牛肉（$388），牛肉以秘製醬油、紅酒慢火熬製，入口即化，鋪面的新鮮百合清鮮爽甜。另外亦推薦經典蘇幫菜松鼠桂鱼（$588），大廚以巧妙的刀功將原條桂魚刻上花紋再炸香，魚肉外酥內嫩，糖醋滷汁酸甜醒胃。如果想試時令大閘蟹佳餚，鱈魚蟹肉獅子頭湯（每位$355）很有驚喜，工序繁複扎實，餐廳將傳統的獅子頭跟海鮮結合，摻入鱈魚及大閘蟹慢火燉煮，口感鬆化，味道甘香而不膩，每一啖都是真材實料。特色甜品方面，香煎蟹粉糍糕配桂花糖雞頭米（$198）令人印象深刻，炸得金黃的糍糕內充滿黃油蟹粉，伴吃的桂花糖水特別加入新鮮茨實，又稱雞頭米，口感鮮嫩彈牙。

沙田 18

地址：香港沙田凱悅酒店四樓

供應日期：2023 年 10 月 16 日至 11 月 5 日

黑珍珠客席廚師餐單

大閘蟹餐單

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