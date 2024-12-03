高質中菜｜灣仔明閣《限定聯乘．匠藝饗宴》菜單 避風塘香脆蝦米腸粉/古法清燉鳳吞燕

粵菜食府明閣（灣仔）向來口碑不俗，餐廳近日推出《限定聯乘・匠藝饗宴》菜單，由兩位對粵菜懷抱熱誠的本地大廚聯手獻技，將粵菜經典結合創意升級，五道菜菜的菜單包括 威士忌老菜脯乾燒波士頓龍蝦、古法清燉鳳吞燕、麻香鮑魚口水雞等，每道菜都盡顯大廚功架。另外食客更可預訂「主廚餐桌」私人包廂，近距離欣賞大廚獻技，視覺與味道兼備！

《限定聯乘．匠藝饗宴》歎五道巧手粵菜 今次《限定聯乘・匠藝饗宴》菜單由明閣（灣仔）的廚藝總監曾超敬師傅，以及朗廷酒店集團的餐飲團隊新成員葉振文師傅共同創作，兩位大廚同樣經驗豐富。名廚曾師傅有近50年粵菜烹飪經驗，其招牌原創的魚子醬脆皮花膠乾貝清汁遠近馳名，一直吸引不少人慕名捧場。而有20年資歷的葉師傅則是廚藝界新貴，曾在多家廣受讚譽的中菜廳磨練技藝，今次兩位合作將以嶄新手法演繹傳統粵菜，喜歡手工菜的朋友絕對不能錯過！

《限定聯乘・匠藝饗宴》菜單共有五道菜式，分別為明閣兩小碟（麻香鮑魚口水雞、避風塘香脆蝦米腸粉）、古法清燉鳳吞燕、威士忌老菜脯乾燒波士頓龍蝦、麻婆豆腐乾燒關東遼參、 酸湯立鱗金目鯛及窩燒蔥香欖角風鱔脆米飯。其中古法清燉鳳吞燕極考功夫，先要將乳鴿完整去骨，再細心釀入燕窩，後以濃厚的上湯中慢火細燉，使燕窩吸盡濃湯精華，每口都香濃滋補，冬日必食。另外還有香氣四溢的麻婆豆腐乾燒關東遼參，將香辛惹味的麻婆豆腐融入珍貴的關東遼參，香濃又鮮味，層次豐富。 明閣（灣仔）

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心2樓

電話：2878 1212

