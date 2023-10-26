高質素食｜全港首間中菜底蘊X新派手藝 高級素菜食府「圓」登陸中環

食物從來不止於果腹，更是療癒身心的良方。全港首間結合中菜傳統根基和新派烹飪工藝的高級素菜食府「圓」正式落戶中環，餐廳由名廚邵德龍師傅及新一代主廚基師傅與LUBUDS® Group聯手打造。餐廳以崇尚大自然的根本為理念，將一切化繁為簡，呈獻一頓彰顯功架、和諧有致，以及不含五辛的極致素食體驗，讓食物的原始風味帶你尋回四季更迭的美好，重塑自然健康的生活態度。

「圓」的起源：一個屬於大自然的形狀 「圓」，顧名思義有著「圓形」之意；但對於邵師傅和基師傅而言，圓不只是形狀，更象徵大自然的規律。圓形是一個屬於大自然的形狀，果實、年輪、漣漪皆為圓形之物；它亦代表大自然的生生不息，圓滿的形態亦是四季交替循環的代名詞。因此，兩位師傅希望以季節時令食材，透過午市嚐味餐單（每位$680）及12道菜嚐味餐單（每位$1280），讓食客感受到天地人和，彰顯人與自然的深厚關係。

以中菜傳統底蘊為靈感 融匯西式精緻餐飲 重塑素菜滋味 是次菜單以「清新五素」揭開序幕，緊接自家製餐前點心和時令漬物，包括「冬薑．冰菜」、「牛油果春卷」、「欖菜．螺絲卷」等等。當中的「欖菜．螺絲卷」以廣東潮汕地區的地方小吃為靈感，把開胃消食又富有傳統工藝色彩的潮汕橄欖菜製成「欖菜牛油」，幼滑的植物牛油和炸欖菜配上熱騰騰的自家製螺絲卷享用，以齒頰留香的鹹菜滋味開啟你的素食之旅。 接著，邵師傅特意安排數款加入傳統宮廷菜元素的前菜與涼菜，以矜貴食材和新派演繹喚醒味蕾，必提的是「翡翠豆腐」；它不但是經典四川涼菜，更是慈禧太后最喜愛的菜式之一。至於湯品，就以「松茸菊花浮萍」向客人展現廚師細膩刀工，彰顯出無論用料與烹調都一絲不苟的宗旨。素湯靈感源自於淮揚菜的菊花豆腐，師傅以細膩刀法將軟嫩豆腐切至如絲般幼細，幻化成一朵盛開的菊花；素湯底則加入松茸清燉而成，甘甜清潤，菌香在口裏迸發。

五味俱全素菜餐單 激活多層次味蕾驚喜享受 在柔和的湯品後，就是融匯五味的幾道香濃又有層次的佳餚。當中的「焗釀啡菇」就是焗釀海螺的變奏，將杏鮑菇絲、沙葛絲和羊肚菌釀入大啡菇，再加上芝士烤焗，香氣撲鼻又富口感；旁邊以羅馬花椰菜、炸牛蒡絲、泡菜沙律醬和泡菜酸豆角汁絲點綴，多添酸香富層次之餘又解膩。 「梅菜．東坡肉」和「水晶抄手」將為您帶來一抹清新涼意。前者參考經典的東坡肉，將冬瓜煎香再慢煮上色入味而成，再把梅菜和矜貴皇菌釀入冬瓜，可配以西米脆片享用，一口感受軟綿冬瓜與香口脆片所交織出的美妙層次。至於晶瑩剔透的「水晶抄手」則巧妙地以蘿蔔薄片裹著各式蔬菜粒、五豆泥和桃膠，再倒入高湯一併享用，將原本微辣濃香的四川抄手頓時變得清麗脫俗！

將細膩高雅的滋味延續至特色創意甜品 來到餐單的尾聲，「圓」繼續為你帶來驚喜，將細膩滋味和創意延續至甜品。首先奉上的「荔枝」，顧名思義是以荔枝為靈感的甜品，以杏仁和朱古力脆皮包裹著充滿雲南玫瑰香味的荔枝慕斯和荔枝肉蓉，清甜帶香。另一道甜品同樣吸睛，說的是一格格、絢麗多彩的「甜蜜．九宮格」，分別有三款經獨特調味的鮮果，三款清雅的中式糕點和三款為人熟知的西式甜品。在九款糕點中，更蘊含北京傳統小吃和宮廷著名甜食「豌豆黃」，色澤淺黃的糕點經繁複工序翻炒製成，絕對能為饗宴畫上圓滿句號。